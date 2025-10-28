IPO, robotika i rast. Kako Tokić planira postati europski igrač u autoindustriji, pojašnjava predsjednik uprave Ivan Šantorić

U tri desetljeća, Tokić je prošao put od male obiteljske trgovine autodijelovima do regionalne kompanija u području mobilnosti i tehnologije. Ono što je započelo kao lokalna priča o strasti prema automobilima danas je organizacija s više od 120 poslovnica, gotovo 1400 zaposlenih i ambicijom da postane europski lider u distribuciji, logistici i digitalnim rješenjima za autoindustriju budućnosti.

U trenutku kad se globalna automobilska industrija ubrzano mijenja pod pritiskom elektrifikacije, digitalizacije i održivosti, Tokić grupa gradi svoj put spajajući tradiciju i inovaciju – automatizirane skladišne sustave, umjetnu inteligenciju i veliku bazu podataka s poduzetničkim duhom i razumijevanjem tržišta. Nakon izlaska na burzu, Tokić ulazi u novu fazu – onu u kojoj kapital, tehnologija i znanje postaju oslonci za širenje na europska tržišta i daljnju modernizaciju poslovanja. U razgovoru za Forbes Hrvatska, Ivan Šantorić novi predsjednik uprave Tokić Grupe otkriva kako kompanija vidi svoju ulogu u mobilnosti budućnosti, koje su ključne strategije rasta i zašto vjeruje da se hrvatska industrijska priča može pretvoriti u europski uspjeh.

Kako biste definirali poziciju Tokić grupe danas – jeste li prvenstveno distributer autodijelova, tehnološka kompanija ili regionalni lider u mobilnosti?

Tokić grupa je danas puno više od distributera autodijelova. Krenuli smo kao trgovina, izrasli u nacionalnog lidera, a postajemo regionalna tehnološka i logistička platforma za mobilnost budućnosti. Hrvatsko tržište pokrili smo s najgušćom mrežom poslovnica i dostava, a isti proces paralelno traje u Sloveniji. Već smo prepoznati kao jedna od 35 najvažnijih kompanija u Europi, kada je riječ o aftermarket autoindustriji, pa uz nove iskorake, tehnologiju i logistiku, sigurno se pozicioniramo na europskom tržištu. Puno smo više od distributera jer radimo i na edukaciji svih mehaničara koji se susreću s novim tehnologijama, upravljamo servisnim mrežama, a razvijamo i usluge za velike partnere u transportu i mobilnosti.

Koji su glavni strateški pravci razvoja Tokić grupe u idućih pet godina?

Grupa se planira razvijati kroz četiri smjera; prvi je organski rast kroz širenje mreža poslovnica i partnerskih servisa te snažnije izvozno poslovanja, drugi su akvizicije gdje imamo listu s desetak potencijalnih preuzimanja na tržištima Slovenije, BiH, Austrije i Hrvatske, treći je ulaganje u tehnologiju gdje želimo unaprijediti automatizaciju i udaljenu tehničku podršku i četvrti je izgradnja logističko-distributivnog centra u Sesvetskom Kraljevcu veličine 44 tisuća ‘kvadrata’. To će u većoj mjeri biti automatizirani centar, s autonomnim robotima koji traže robu i dovoze je do operatera, što znači da ćemo biti puno efikasniji i precizniji nego sada te ostvariti benefite veće produktivnosti, točnosti i brzine, a naši će kupci moći dobiti robu još brže.

Električna vozila

Kako globalne promjene u automobilskoj industriji – elektrifikacija, digitalizacija, održivost – utječu na vašu poslovnu strategiju?

Udio čistih električnih automobila u Hrvatskoj je manji od jedan posto, u Sloveniji ih je nešto više. Povećanje udjela električnih automobila na tržištu razvija se puno sporije nego što se predviđalo. Ono što puno brže raste od električnih automobila su hibridi. Ljudi su pragmatični na kraju dana, žele imati i benefite električnih automobila u primjerice gradskoj vožnji i sigurnost klasičnih automobila kad govorimo o dometu. Za distributere rezervnih dijelova je to dobra vijest jer hibridi imaju i jedan i drugi motor koji treba održavati. Hibridi će nastaviti rasti, ali pred nama je još dug period prisutnosti klasičnih benzinskih i dizel motora. Električni automobili su jedna od budućnosti, ali treba vidjeti u kojem vremenskom periodu i u kojem udjelu i na kojim lokacijama. Tokić Grupa se priprema za taj scenarij imajući u vidu da se s time pojavljuju neki novi zahtjevi jer kod njih ima puno više senzorike i elektronike.

U kojoj mjeri tehnologija i podaci postaju pokretač vašeg poslovanja? Razvijate li vlastita digitalna rješenja?

Tokić je vrlo moderna i tehnološki organizirana kompanija s usvojenim Big Data i AI praćenjem od nabave, skladištenja, prodaje i distribucije te automatiziranim i robotiziranim skladištima, što kontinuirano unapređujemo. Imamo preko 250 robotski automatiziranih procesa koji na razini godine izvode preko 10 milijuna zasebnih zadataka. To nam itekako pomaže u radnom okruženju i učinkovitim poslovnim procesima. U prvom redu smo razvijali da sa središnjeg mjesta možemo upravljati Grupom, kako bi dobili sve funkcionalnosti koje nas u konačnici čine efikasnijima od konkurencije, te na koncu kako bi ostvarili visoki servis ‘level’. Naš se cijeli poslovni model svodi na efikasnost, a govorimo o više od 300 tisuća artikala koje Tokić ima na ‘zalihi’ i više od 120 poslovnica koje moraju na brz i efikasan način poslužiti mehaničare. Bez tehnoloških alata koje smo razvili to bi bilo jako teško ili jako skupo.

Razlozi za IPO

Tokić grupa se u ovom trenutku najviše spominje u kontekstu izlaska na burzu. Koji su bili ključni razlozi za IPO?

Tokić Grupa već 35 godina kontinuirano raste – iz male obiteljske trgovine postali smo vodeći regionalni sustav s više od 120 poslovnica i gotovo 1400 zaposlenih. IPO je logičan korak kojim želimo osigurati dugoročni kapital za daljnji razvoj, nove akvizicije i modernizaciju poslovanja. Drugi, jednako važan razlog, je transparentnost i povjerenje. Izlaskom na burzu pokazujemo da smo spremni poslovati po najvišim standardima i otvoriti se javnosti. I treće – želimo omogućiti svima da postanu dio naše priče. Posebno malim ulagačima i zaposlenicima koji vjeruju u Tokić. IPO nije samo financijski, nego i simboličan trenutak – ulazak u novu fazu u kojoj Tokić postaje istinski javna kompanija.

Kako izlazak na burzu mijenja strukturu upravljanja i korporativnu kulturu kompanije?

Izlazak na burzu svakako donosi novu razinu odgovornosti, ali i zrelosti kompanije.

Kao javno dioničko društvo počeli smo pratiti regulative koje se od nas očekuju prema zakonu i javnosti, svakako uvodimo još više transparentnosti, ali po tom pitanju je Tokić i do sada bi visoko standardizirana kompanija, kroz korporativno upravljanja – od rada Uprave i Nadzornog odbora do načina izvještavanja i komunikacije s javnošću. No ono što je nama jednako važno, jest da IPO nije promijenio naš poduzetnički duh. Tokić ostaje tvrtka koja živi svoje vrijednosti – znanje, razvoj i odgovornost.



Na što će biti usmjerena sredstva prikupljena kroz IPO širenje, digitalizaciju, nova tržišta?

Sredstva prikupljena kroz IPO usmjerit ćemo u tri ključna područja koja čine temelj našeg daljnjeg rasta – u izgradnju novog logističko-distribucijskog centra koji će značajno unaprijediti učinkovitost i kapacitet naše mreže, te omogućiti bržu isporuku i bolju podršku partnerima u cijeloj regiji. Nadalje, ulaganja idu u digitalizaciju i razvoj tehnologija – od automatiziranih skladišnih sustava do IT rješenja za servise i B2B partnere, čime Tokić postaje sve više tehnološka, a ne samo distribucijska kompanija. I treći dio kapitala namijenjen je daljnjem širenju i akvizicijama na tržištima srednje i jugoistočne Europe, gdje vidimo velik potencijal, osobito u segmentu elektrifikacije i novih oblika mobilnosti.

Potencijali i rast

Gdje vidite najveći potencijal za rast – u regiji, zapadnoj Europi ili možda online tržištima?

Najveći potencijal vidimo u razvijenim zemljama regije, gdje već izvozimo i dobro poznajemo situaciju, vozni park te navike vozača, servisera i svih kupaca. Imamo iskustvo, prepoznat brend i čuvamo visoku reputaciju. Zanimljiva su nam sva tržišta, ali svakako zemlje poput Austrije, Italije i Mađarske koje pokazuju velik potencijal, geografski su nam blizu, a nisu u potpunosti konsolidirana. Istodobno, veliki prostor za rast vidimo i u digitalnim kanalima koje kontinuirano unaprjeđujemo.

Online prodaja i digitalna rješenja za servise postaju sve važniji segment poslovanja – naš cilj je povezati fizičku mrežu poslovnica s modernim online platformama kako bismo kupcima i partnerima omogućili bržu i jednostavniju dostupnost proizvoda.

Koliko vam iskustvo s tržišta Slovenije pomaže u procjeni novih tržišta?

Osim u Sloveniji, gdje smo prisutni kao tvrtka Bartog koja upravlja sa 40 poslovnica i slovenskom mrežom franšiznih servisa, Tokić izvozi u desetak zemalja i tu smo stekli dragocjena iskustva. Upravo smo na njima naučili kako prilagoditi naš model poslovanja različitim kulturama, potrošačkim navikama i tržišnim uvjetima.

U Sloveniji smo, primjerice, kroz akviziciju Bartoga prošli proces integracije dviju tvrtki s različitim specijalizacijama – oni su bili snažni u gumarskom segmentu, a mi u dijelovima i logistici, pa su na kraju kroz spajanje profitirale obje kompanije. Taj proces nam je pokazao koliko je važno razumjeti lokalnu kulturu i dinamiku te graditi povjerenje, a ne samo uvoziti model „copy-paste“.

Transformacija industrije

Kako balansirate između tradicionalne distribucije autodijelova i digitalne transformacije poslovanja?

Brzina i zaliha su u distribuciji najvažnije jer u niti jednom trenutku ne smijemo zapostaviti servisera i vozače kao naše krajnje kupce. Mobilnost ne smije stati, kako u poslovnom tako i privatnom sektoru. Tokić grupa je tu sigurna jer samostalno upravlja svojom logistikom pa s nekoliko stotina vozila kapilarno izvodimo 3 do 5 dnevnih dostava prema svim servisima. Zato se kupci na nas i našu zalihu, kojom upravljamo uz pomoć naprednih tehnologija i umjetne inteligencije – mogu osloniti. Međutim, kada govorimo o digitalnom poslovanju mi tu odlazimo još korak dalje. Kroz školovanja i razmjenu znanja, koje integriramo u naše kataloge koje servisi koriste, ulazimo u samo poslovanje servisa na način da podižemo kvalitetu usluge. Ne samo ponudom i selekcijom dijelova već i kvalitetnom informacijom. Tu je digitalizacija jako važna.

Autoindustrija novih vozila prolazi svoju transformaciju i otvaraju se vrlo važna pitanja o pravima na pristup podacima koja ta vozila generiraju. Mehaničarima je sve teže komunicirati i raditi dijagnostike s novim vozilima, a u svemu tome mi se jako dobro snalazimo i servisima osiguravamo podršku. Imamo i najveći pozivni centar, gdje je veliki broj specijaliziranih agenta spreman na asistenciju uživo, baš kao što su u poslovnicama specijalni prodajni savjetnici koji će pomoći svakom kupcu. Tokić je kao grupa dio i odbora za digitalizaciju poslovanja pri globalnoj organizaciji ATR International.

Vidite li mogućnost za ulazak u segment električnih vozila, e-mobilnosti ili servisa povezanih s AI dijagnostikom?

Tokić se na te promjene priprema već godinama. Elektrifikacija voznog parka, razvoj e-mobilnosti i digitalizacija servisa otvaraju sasvim nove kategorije proizvoda i usluga. Mi radimo na tome da budemo prvi izbor za sve koji održavaju i popravljaju električna i hibridna vozila. Kroz suradnju s proizvođačima i edukacijske programe za mehaničare, razvijamo kompetencije u dijagnostici, termalnom menadžmentu i sigurnosnim sustavima električnih vozila. Uz to, ulažemo u digitalne alate i sustave dijagnostike, koji će servisima omogućiti precizniju i bržu procjenu kvara. Drugim riječima, ne čekamo da električna vozila postanu stvarnost, već sada gradimo sustav koji će biti spreman kad e-uzme još veći udio na tržištu. Tokić želi biti most između tradicionalne i nove automobilske industrije.

Ključni su ljudi

Koja je uloga edukacije i razvoja zaposlenika u procesu transformacije Tokić grupe?

Ljudi su ključ naše transformacije. Sve što gradimo – od digitalizacije, širenja na nova tržišta do prilagodbe e-mobilnosti – temelji se na znanju i kompetencijama naših zaposlenika. Zato u Tokić grupi sustavno ulažemo u edukaciju i razvoj, kroz naš školski centar TEC, interne akademije i menadžerski razvoj.

Naš cilj nije samo prenijeti znanje, nego stvoriti kulturu učenja i otvorenosti prema promjenama, gdje svatko razumije zašto se mijenjamo i kako može osobno doprinijeti tom procesu.

Kako čuvate poduzetnički duh u kompaniji koja brzo raste i profesionalizira se?

Prije pandemije, Tokić je bio proglašen ‘Future Shapersom’ i jednom od 50 najinovativnijih kompanija u Europi. Primili smo nagradu od Londonske burze, prepoznati smo kao jedan od najvažnijih distributera neovisnog tržišta zamjenskih dijelova Europe, posjećivali su nas njemački ministri gospodarstva, članovi smo pri najutjecajnijoj trgovinskoj kooperaciji ATR International čiji smo i dioničari. Sve su to odlike korporacije s jasnom vizijom i strukturom. Istovremeno, njegujemo kulturu otvorenih vrata kroz koja naši zaposlenici svakodnevno mogu doći u ured uprave ili vlasnika. Njegujemo dvosmjernu komunikaciju, imamo i konkretne alate za to, a zaposlenici se mogu požaliti i anonimno. Svjesni smo da ne možemo imati iznimne profesionalce s karakterom, ljude koji kroje tržište i trendove, a da im ne damo veliko povjerenje i slobodu. Naravno, profesionalni poslovni okvir je itekako definiran, ali Tokić nije firma u kojoj se zaposlenici ne čuju i ne prepoznaje njihov doprinos. Poslovna kultura Tokića je jedinstvena i autentična i siguran sam da je to naše gorivo s kojim pobjeđujemo.