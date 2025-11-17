Von der Leyen pozvala zemlje EU-a na 135 milijardi eura potpore Ukrajini: “Ne postoje jednostavna rješenja”

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen pozvala je zemlje Europske unije da se do prosinca dogovore o planu za pokrivanje vojnih i financijskih potreba Ukrajine za sljedeće dvije godine, procijenjenih na nevjerojatnih 135,7 milijardi eura.

Prema pismu koje je predsjednica Europske komisije poslala državama članicama u ponedjeljak, a u koje je Euronews imao uvid, poziva na brzi dogovor o financiranju ogromne ukrajinske proračunske rupe od 135 milijardi eura za sljedeću i 2027. godinu. Čelnici EU-a sastat će se na presudnom summitu u prosincu.

“Sada će biti ključno brzo postići jasnu obvezu o tome kako osigurati da se na sljedećem sastanku Europskog vijeća u prosincu dogovori potrebno financiranje za Ukrajinu“, napisala je.

“Jasno je da nema jednostavnih opcija. Europa si ne može priuštiti paralizu, ni oklijevanjem ni potragom za savršenim ili jednostavnim rješenjima koja ne postoje”, dodala je.

Von der Leyen u pismu navodi razmjere financiranja koje će Ukrajini biti potrebno 2026. i 2027.: 83,4 milijarde eura za financiranje ukrajinske vojske i 55,2 milijarde eura za stabilizaciju gospodarstva i rješavanje proračunskog deficita.

Njena procjena temelji se na procjenama Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i vlasti u Kijevu, da će rat završiti krajem 2026. godine.

U pismu se detaljno navode tri glavne mogućnosti podrške Ukrajini:

Dobrovoljni bilateralni doprinosi država članica. Pomoć bi se isplaćivala kao nepovratna potpora i obračunavala bi se u nacionalni proračun države članice, uključujući sve kamate. Von der Leyen rekla je da bi doprinosi trebali iznositi najmanje 90 milijardi eura za sljedeće dvije godine

Zajednički dug. Kamate bi morale biti pokrivene ili nacionalnim jamstvima ili zajedničkim proračunom bloka. Izmjena proračunskog zakonodavstva zahtijevala bi jednoglasno odobrenje, što je težak zadatak s obzirom na mađarsko protivljenje financiranju Ukrajine. Von der Leyen ne navodi konkretan broj za ovu opciju

Zajam temeljen na imobiliziranoj ruskoj imovini. Od Kijeva bi se tražilo da vrati zajam tek nakon što Moskva pristane nadoknaditi štetu. Vrijednost zajma mogla bi iznositi 140 milijardi eura ili čak i više

Prve dvije mogućnosti, napominje Ursula von der Leyen, povećale bi fiskalno opterećenje, jer bi financijska pomoć dolazila ili iz izravnog novčanog doprinosa država članica ili svježeg novca prikupljenog na tržištima.

Treća opcija – zajam, zaobilazi spomenuti scenarij jer ne bi uzrokovao dodatne troškove, novi dug niti utjecao na doprinose nacionalnog proračuna. Umjesto toga, koristio bi se saldo gotovine generiran imobiliziranom imovinom Ruske središnje banke, čija se većina čuva u Euroclearu, središnjem depozitoriju vrijednosnih papira u Bruxellesu.

Suočena s potencijalnim pravnim posljedicama, raste politički pritisak na Belgiju, da ukine svoje rezerve i pristane na plan izdavanja neviđenog zajma Ukrajini korištenjem zamrznute ruske imovine.

U svom pismu, von der Leyen priznaje rizike i upozorava na potencijalne posljedice.

Von der Leyen se prošlog petka sastala s belgijskim premijerom Bartom De Weverom kako bi unaprijedila razgovore, koji su do sada dali ograničen napredak.