Zašto bi EU zabrana “vege burgera” mogla ozbiljno naštetiti ribljoj industriji

Zbog neusklađenih prijevoda, nova bi pravila mogla obuhvatiti i ribu, što bi dovelo do dodatne zbrke jer se na brojnim deklaracijama ribljih proizvoda koriste nazivi koji se tradicionalno povezuju s mesom.

Dok se u Bruxellesu zahuktava rasprava o tome koje se bjelančevine smiju nazivati “hamburgerom” i “odreskom”, gotovo nitko ne govori o tome kako bi se zabrana odrazila na ostalih 23 jezika EU-a. Primjerice, na španjolskom se za izraz “steak” koristi riječ “filete”, a taj se izraz često koristi i za rezove, filete ribe, piše Politico.

Zakonodavci i poljoprivredne udruge koje podržavaju zabranu tvrde da će ona potrošačima osigurati veću jasnoću, no mogla bi izazvati dodatnu zbrku. Izrazi poput “filete de lubina” (file brancina) i “lomos de atún” (odrezak ili file tune) uobičajeni su na deklaracijama ribe, kaže Daniel Voces de Onaíndi, glavni direktor udruženja Europêche. Europska ribarska industrija načelno podržava zabranu veganskih burgera kada je riječ o sprječavanju korištenja naziva povezanih s mesom ili ribom za biljne proizvode.

Što s krilom i batkom?

No, nejasnoće oko termina koji nisu na engleskom mogle bi zahvatiti i ribu, upozorio je Voces de Onaíndi. Pozvao je EU pregovarače da riješe taj problem tijekom međuinstitucionalnih pregovora o širem zakonodavnom paketu vezanom uz zajedničku poljoprivrednu politiku.

“Nadamo se da se može pojasniti… da se zabrana odnosi isključivo na mesne proizvode, bez negativnog utjecaja na tradicionalno označavanje morskih plodova”, rekao je. “Treba obratiti pozornost na dosljednost pojmova u svim jezicima EU-a.”

Poseban prijedlog Europske komisije zabranjuje još specifičnije izraze poput “krilo” i “batak”. Čak i u engleskom, neki od tih “mesnih” termina prelaze u druge sektore. Uostalom, na engleskom se također jede “tuna steak”. Hoće li Nestlé morati preimenovati poznate Drumstick sladolede? Hoće li McDonald’s morati promijeniti naziv Filet-O-Fish?.

Važan oblik, a ne sadržaj

Organizacije potrošača kažu da bi zabrana, bez obzira na jezične nijanse, trebala biti odbačena.

“Izrazi kobasica ili burger opisuje oblik hrane, a ne njezin sadržaj, i jedna ga industrija ne bi smjela monopolizirati”, rekla je Olivia Brown, službenica za politiku u Euroconsumersu.

Istaknula je da bi cilj trebao biti jasno označavanje koje potrošačima pomaže razumjeti što jedu. Stoga je, kaže, oznaka “veggie” u “veggie burgeru” važnija za jasnoću nego uklanjanje riječi “burger”.

Studija BEUC-a iz 2020. pokazala je da potrošače ne zbunjuje naziv “vege burgera” ili “vege kobasica”, sve dok je jasno naznačeno da je proizvod vegetarijanski.