Porastao broj putnika u zračnim lukama

U devet hrvatskih zračnih luka u 11 mjeseci 2025. godine bilo je nešto više od 13,5 milijuna putnika ili 6,8 posto više nego u isto vrijeme 2024., čemu je pridonio nastavak rasta putničkog prometa samo u studenome od 9,2 posto, podaci su Državnog zavoda za statistiku (DZS).

U studenome je kroz hrvatske zračne luke prošlo 456 tisuća putnika.

Glavnina putnika, 337,8 tisuća, evidentirana je u zračnoj luci Zagreb, za koju je to porast od osam posto u odnosu na studeni 2024. Time je ta zračna luka pojačala svoj rezultat i za prvih 11 mjeseci 2025., za 9,6 posto u odnosu na iste mjesece 2024., usluživši ukupno 4,35 milijuna putnika.

Kako je u studenome na snazi zimski red letenja s manje turističkih letova, zračne luke na Jadranu imale su znatno manje putnika nego Zagreb.

Ipak, zračna luka Split u studenome je ostvarila međugodišnji rast putničkog prometa od 29,2 posto, na 62,2 tisuće putnika. Ukupno je kroz splitsku zračnu luku u 11 mjeseci 2025. prošlo 3,8 milijuna putnika ili 7,4 posto više nego u isto vrijeme godinu prije.

Na trećem mjestu s 49,2 tisuće putnika je zračna luka Dubrovnik, što je 4,4 posto manje na mjesečnoj razini, dok je u 11 mjeseci i ta luka u plusu, od 4,3 posto, sa 3,04 milijuna putnika.

Sve ostale zračne luke imale su znatno manji promet putnika u studenome.

Prema podacima DZS-a, najveći međunarodni putnički promet i u studenome je ostvaren sa zračnim lukama Njemačke, sa 105 tisuća putnika, što je 6,1 posto više nego u studenome 2024. godine. Slijede zračne luke Ujedinjene Kraljevine (UK) s 31 tisućom prevezenih putnika ili 8,5 posto manje, te zračne luke Francuske s 26 tisuća putnika ili gotovo tri posto manje.

Za razliku od putničkog, i u studenome i 11 mjeseci 2025. u zračnim lukama nastavljen je pad prometa u zračnim lukama u odnosu na iste mjesece 2024. godine.

U studenom je taj pad iznosio oko pet posto, sa 715 tona, a u 11 mjeseci promet tereta na zračnim lukama pao je za 1,2 posto, na 8900 tona.