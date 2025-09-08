Poslovna klima u Hrvatskoj dobra, nove investicije u planu

Poslovna klima u Hrvatskoj je dobra i nije iznimka od ukupne poslovne klime u Europi, a uz optimizam i dalje planiramo nove investicije, rekao je partner fonda Enterprise Investors (EI) za Adriatic regiju Michal Kedzia na zajedničkoj konferenciji s AmChamom.

Na konferenciji “Izgradnja održivih poduzeća u Hrvatskoj” (“Building Enduring Businesses in Croatia”), Kedzia je izjavio da svi u Europi prolaze “trnovit put” posljednjih godina zbog geopolitičkih razloga, ali i da u cijeloj Europi, pa i Hrvatskoj ima optimizma za investiranje, i da su “priče o zastarjelosti Europe precijenjene”.

“Investitori se usredotočuju posebice na dio Europe u razvoju, što znači i srednju Europu. I mi tu usmjeravamo napore, pa i u Hrvatskoj ulažemo u poduzeća, a planiramo i nova ulaganja jer imamo spremnog novca”, poručio je Kedzia, ne otkrivajući detalje.

Fond EI je jedna od vodećih “private equity” kompanija u srednjoj i istočnoj Europi, koji trenutno u Hrvatskoj ima udjele u maloprodajnom lancu Studenac te trgovcu sportskom opremom Intersport ISI, koji posluje na području cijele Adria regije.

Studenac s četiri puta više trgovina nego 2018.

Predsjednik Uprave Studenca Michal Senczuk je kazao da taj maloprodajni lanac danas ima gotovo četiri puta više trgovina nego 2018., kada je tvrtku preuzeo fond EI, te da posluju “s rastom koji prelazi granice Hrvatske”.

“Zapravo smo jedini domaći lanac koji otvara trgovine u inozemstvu, što dovoljno govori o našem rastu proteklih sedam godina. Ipak, iako Studenac u današnjem obliku postoji tek sedam godina, kao tvrtka djeluje već gotovo 35 godina u službi zajednice i to se nije i neće promijeniti”, poručio je Senczuk.

I u Končaru, EBRD-u i ZSE optimistični

I predsjednik uprave Končara Gordan Kolak je optimističan u pogledu investicija u Hrvatskoj, koja je, po njegovoj ocjeni, kao i cijela EU i dalje u dobrom poslovnom trendu te unatoč svim izazovima i rizicima postoje velike tržišne prilike.

“Geopolitičke okolnosti (još) se ne odražavaju toliko na razvoj tržišta, poteškoće se moguće vide negdje zbog odnosa EU-a i SAD- i uvođenja carina, ali držim, pogotovo iz perspektive Končara, da je ispred nas razdoblje u kojem će se snažno ulagati u infrastrukturu, kao poticaj daljnjeg razvoja poslovanja”, naglasio je Kolak.

U tom smislu važni su i investicijski fondovi i njihov kapital, što dodatno osnažuje hrvatsko gospodarstvo i daje poticaj za održivost i širenje na svjetska tržišta, kazao je Kolak.

“I u Končaru je stoga itekako važno održavanje odnosa s investicijskim fondovima koji su spremni ulagati zajedno s nama u poslovne iskorake”, dodao je Kolak.

Direktor EBRD-a za srednju Europu Miljan Ždrale također pozitivno gleda na investicijsku klimu u Hrvatskoj, kao i na suradnju sa fondom EI, dodajući da prošle i ove godine u Hrvatskoj vide rast poslovnih aktivnosti i domaćih i stranih kompanija.

“To otvara i nove mogućnosti, što se vidi i na tržištu kapitala, Zagrebačkoj burzi, što je također jako važan izvor konkurentnosti i stvara prilike i za EBRD jer razvoj tržišta kapitala je i jedan od preduvjeta za više inovacija i konkurentskog rasta”, smatra Ždrale.

Rekao je i da je EBRD premašio brojku od pet milijardi eura investicija u Hrvatskoj, od čega je većina ili više od 70 posto išla u privatni sektor i domaće kompanije te njihovo održivo poslovanje, digitalizaciju i dr.

“Impresivan porast” prometa na Zagrebačkoj burzi

Potencijal i smjer EBRD-a u idućem razdoblju vidi u području usluga i turizma, tehnološkom sektoru, energetici i poljoprivredi, za koju je kazao i da je “dugo bila zanemarena”.

O tržištu kapitala kao potencijalnom izvoru financiranja u Hrvatskoj, predsjednica Uprave Zagrebačke burze (ZSE) Ivana Gažić istaknula je da to potvrđuju i zadnje dvije-tri godine na Burzi, s primjetnim “impresivnim porastom prometa”.

“Iza nas su dva uspješna IPO-a i treći za ovu godinu je u najavi, onaj Tokić grupe, što će vjerujemo biti do kraja ove godine. U svim tim ponudama sudjelovalo je puno građana, ali i institucionalni investitori, mirovinski fondovi, i prikupljena su velika sredstva za dalji rast kompanija u Hrvatskoj, ali i regionalno širenje”, kazala je Gažić.

Izvršna direktorica Američke gospodarske komore u Hrvatskoj (AmCham) Andrea Doko Jelušić izrazila je zadovoljstvo dugogodišnjom suradnjom s fondom EI, čiji kapital pomaže domaćim tvrtkama u održivom rastu i regionalnom širenju.

“Po našim istraživanjima imamo prilično dobre osvrte na poslovnu klimu u Hrvatskoj i svakako treba fokus staviti na privatne investicije i da tvrtke dalje rastu i šire se i globalno”, poručila je Doko Jelušić.