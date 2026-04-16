Posrnuli američki proizvođač obuće Allbirds sada tvrdi da je AI kompanija, dionice tvrtke skočile 800%

Allbirds, nekada minimalistička tvrtka za obuću koja je prije desetak godina nakratko stekla veliku popularnost među tehnološkim radnicima iz Silicijske doline, objavila je da će se iznenada pretvoriti u “AI računalnu i cloud uslužnu kompaniju”, prodati svoj brend i imovinu vezanu uz obuću te se preimenovati u “NewBird AI”, što je dovelo do skoka njezine urušene dionice za više od 800% nakon objave.

U priopćenju objavljenom u srijedu, posrnula tvrtka za obuću navela je da je prikupila 50 milijuna dolara od neimenovanog institucionalnog investitora kako bi postala kompanija za “AI računalnu infrastrukturu”.

Očekuje se da će posao biti zaključen u drugom tromjesečju 2026., prema priopćenju.

Kao dio tog zaokreta, tvrtka je prodala cijelo svoje poslovanje s obućom upravitelju brendova American Exchange Group — posao vrijedan 39 milijuna dolara najavljen u ožujku. Tvrtka je poručila da će se “brend i nasljeđe” cipela nastaviti pod vlasništvom American Exchange Groupa, čiji portfelj uključuje i druge modne brendove poput Aerosolesa i Ed Hardyja.

Objava je uzrokovala nagli rast dionice Allbirdsa, koja je porasla za više od 800% nakon otvaranja tržišta, iako se dionica i dalje trgovala po cijeni od oko 20 dolara, uz rast od preko 700%, do 11:45 prema istočnoameričkom vremenu. Više od 4 milijarde dolara što je bila vrijednost Allbirdsa nakon njegovog spektakularnog IPO-a u studenome 2021., kojim je proizvođač obuće prikupio više od 300 milijuna dolara. Cijena dionice Allbirdsa ubrzo je pala u mjesecima nakon IPO-a, a prije najave zaokreta trgovala se po cijeni od 2,49 dolara po dionici.

Allbirds nije prva tvrtka koja se udaljila od svoje osnovne djelatnosti kako bi pratila tehnološki trend. Long Island Iced Tea Company napravila je sličan potez 2017. godine, najavivši da će postati prvenstveno blockchain kompanija. Iako je cijena dionice također naglo porasla odmah nakon objave, taj zaokret dugoročno nije uspio. Tvrtku je 2021. godine burzovno regulatorno tijelo (Securities and Exchange Commission) uklonilo s burze, navodeći u odluci da nova “blockchain djelatnost nikada nije postala operativna”.

Zachary Folk, novinar Forbesa (link na originalni članak)