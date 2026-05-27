Potražnja za elektrificiranim automobilima oslonac tržištu u EU

Potražnja za ‘elektrificiranim’ automobilima bila je i u travnju oslonac tržištu automobila u EU, nadoknadivši slabiju prodaju benzinaca i dizelaša, pokazali su u srijedu podaci udruge proizvođača ACEA.

U travnju su u EU registrirane otprilike 972 tisuće novih automobila, za 5,1 posto više nego u istom prošlogodišnjem mjesecu.

U ožujku prodaja je bila poskočila za čak 12,5 posto, potaknuta novim i izmijenjenim poreznim olakšicama i poticajima u većim europskim gospodarstvima, navela je udruga.

Podaci za travanj pokazuju pak stabilizaciju na četiri vodeća tržišta pa je tako u Njemačkoj prodaja porasla za skromnih 2,7 posto dok se u Francuskoj zadržala na razini iz prošlogodišnjeg travnja.

Najviše je u skupini velike četvorke poskočio broj registriranih novih automobila u Italiji, za 11,6 posto, pokazuju izračuni ACEA-e. Izrazit rast bilježila je i Španjolska, za 8,4 posto.

Popularni hibridi

Najpopularniji pogonski sklop bili su i u travnju hibridni električni automobili s udjelom u tržištu od 38,2 posto i 359 tisuća novih registracija u travnju, za 12,0 posto više nego lani.

Prema definiciji ACEA‑e, skupina obuhvaća “potpune i parcijalne hibride” koji, ovisno o snazi baterije, mogu u prosjeku voziti do 62 posto vremena samo na električni pogon.

Najsnažnije je porasla prodaja električnih automobila na baterije, za 37,7 posto i 200 tisuća novih registracija. Njihov udio u tržištu iznosio je 19,7 posto.

Znatno je uvećana i prodaja plug-in hibrida, za 16,5 posto, uz 95 tisuća registriranih novih vozila i udjelom u tržištu od 9,6 posto.

Prodaja benzinaca i dizelaša ponovo je pak smanjena, za 16,3 odnosno za 17,1 posto.

Benzinci su držali udio od 22,5 posto, a dizelaši od 7,7 posto, pokazuju podaci ACEA-e.

Rezultati kineskih tvrtki zrcale popularnost potpuno električnih i ‘elektrificiranih’ vozila pa je tako prodaja Leapmotora upeterostručena, prema procjenama ACEA-e. Chery je prodao gotovo četiri puta više automobila, a BYD dvostruko više nego u travnju prošle godine.

Skok je bilježio i Tesla, sa 67,2 posto više prodanih vozila nego u travnju 2025.