Tesla više nije najveći svjetski proizvođač električnih vozila

Tesla je prvi put izgubio titulu najvećeg svjetskog proizvođača električnih vozila u korist kineskog BYD-a, a dionice kompanije u petak su pale poslije objave da su isporuke u posljednjem tromjesečju 2025. godine pale za 16 posto. Time je Tesla godinu završio s 600.000 isporuka manje od svog glavnog kineskog konkurenta.

U izvješću o proizvodnji za četvrto tromjesečje kompanija je navela da je u posljednja tri mjeseca 2025. proizvela 434.358 vozila, a isporučila 418.227, što predstavlja pad od 16 posto u odnosu na isto razdoblje 2024. godine.

Broj isporuka bio je ispod procjena Wall Streeta, koji su, prema CNBC-ju, očekivali oko 426.000 vozila.

Tesla je naveo da je tijekom 2025. isporučio ukupno 1,63 milijuna automobila, što je pad od više od 8,5 posto u odnosu na prethodnu godinu.

BYD vodi s električnima, a proizvodi i hibride

U četvrtak je kineski BYD objavio da mu je prodaja električnih vozila prošle godine porasla za 28 posto, na 2,26 milijuna jedinica, čime je prvi put u povijesti nadmašio Tesline godišnje prodajne rezultate.

Godinu ranije BYD je tek neznatno zaostao za Teslom, s 1,76 milijuna isporuka u odnosu na 1,79 milijuna koliko je isporučio američki proizvođač.

Tesline dionice pale su za više od 3 posto do petka poslijepodne, nastavljajući niz gubitaka tijekom posljednjih pet trgovinskih dana, u kojima je vrijednost dionice potonula za više od 10 posto.

BYD je u 2025. godini ukupno isporučio 4,54 milijuna putničkih vozila. Za razliku od Tesle, kineski proizvođač proizvodi i plug-in hibride. Broj hibrida koje su isporučili pao je s 2,48 milijuna na 2,28 milijuna.

Promjena Muskovog stava

U intervjuu za Bloomberg TV iz 2011. godine, koji je s vremenom postao ozloglašen, Elon Musk se nasmijao kada je upitan o konkurenciji iz BYD-a, dok je voditelj spomenuo tadašnje ulaganje milijardera Warrena Buffetta u tu kompaniju. Musk je odgovorio: “Jeste li vidjeli njihov automobil?”, a zatim dodao: “Mislim da nemaju sjajan proizvod… Ne mislim da je posebno atraktivan; tehnologija nije osobito jaka, a BYD kao kompanija ima prilično ozbiljne probleme na domaćem terenu u Kini.” Tada je rekao i da bi primarni fokus BYD-a trebao biti da uopće preživi u Kini.

Ton je promijenio 2021. godine na Svjetskom kongresu novih energetskih vozila u Hainanu, gdje je rekao: “Imam veliko poštovanje prema mnogim kineskim proizvođačima automobila zbog toga što guraju ove tehnologije električnih vozila.” U pozivu s investitorima u siječnju 2023. Musk je izjavio da kineski proizvođači automobila “rade najviše i rade najpametnije… i da bi, kada bi morao pogađati, neka kompanija iz Kine vjerojatno bila najizglednija da bude druga iza Tesle”. Godinu dana kasnije, u novom pozivu s investitorima, njegov je ton bio znatno alarmantniji, kada je upozorio da će kineska električna vozila, ako se ne uvedu trgovinske barijere, “praktički demolirati većinu drugih kompanija u svijetu”.

Pad Tesline prodaje u 2025. zaokružio je izazovnu godinu za kompaniju. Muskova financijska podrška izbornoj kampanji predsjednika Donalda Trumpa, kao i njegova uloga na čelu saveznih napora Bijele kuće za smanjenje troškova u okviru DOGE-a, izazvali su snažnu negativnu reakciju javnosti prema milijarderu i njegovim kompanijama. Teslini automobili posebno su bili meta prosvjeda, poziva na bojkot i vandalizma. Ni Muskovo vrlo javno zahlađenje odnosa s Trumpom kasnije tijekom godine nije pomoglo kompaniji, budući da je takozvani Big Beautiful Bill uključivao odredbu o ukidanju saveznog poreznog poticaja od 7.500 dolara za električna vozila počevši od rujna.



Siladitya Ray, novinarka Forbesa