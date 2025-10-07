Test luksuznog Kineza: BYD Sealion 7 sportski je SUV kupe koji nudi najviše za novac

Sealion 7 najbolji je BYD-jev model koji se trenutačno nudi u Hrvatskoj. Snažnija verzija s pogonom na sva četiri kotača i 530 konjskih snaga katapultira ga do 100 kilometara na sat za 4,5 sekundi. Zahvaljujući velikom međuosovinskom razmaku, u udobnoj unutrašnjosti ne nedostaje prostora.

Prije nekoliko godina, nitko u Hrvatskoj nije razmišljao o kineskim automobilima, s obzirom da je pojam kineski dugo bio percipiran kao sinonim za nekvalitetnu robu. No, vremena se mijenjaju, a jedan od segmenata u kojima se vidi nevjerojatan napredak kineskih proizvođača je u automobilskoj industriji. Oni ozbiljno konkuriraju etabliranim markama, što se najviše vidi u segmentu električnih automobila, u kojem su u samom vrhu.

BYD Sealion 7 koji smo testirali izvrstan je primjer nove moderne Kine. Električni sportski SUV kupe dužine 483 centimetara dobili smo nakon što smo već testirali Seal, pa smo znali što otprilike očekivati. A to su puno prostora, izvrsno ubrzanje, bogata oprema i europski dizajn.

Prostranosti pridonosi veliki međuosovinski razmak od 2930 milimetara. To je više nego u primjerice Porscheu Cayenne i Audiju Q8. To se vidi i u prostoru za noge koji je posebno izdašan na zadnjim sjedalima Sealiona. Osim velikog razmaka, tu je i činjenica da u sredini nema središnjeg tunela, pa i putnik u sredini ima puno prostora za noge.

Samo 4,5 sekundi do 100 kilometara na sat

Prtljažnik s 520 litara (i dodatnih 58 u prednjem dijelu automobila) nije rekorder u ovoj klasi vozila, ali nudi sasvim dovoljno mjesta i za veća putovanja. Njima u prilog idu i udobna sjedala od veganske kože koja po potrebi nude grijanje, a naprijed i opciju zračnog rashlađivanja.

Što se ubrzanja tiče, snažnija verzija Sealiona ne postiže Sealovih 3,8 sekundi do 100 kilometara na sat, ali je s 4,5 sekundi i dalje u vrhu. Konkurentski modeli koji nude takvo ubrzanje puno su skuplji. Najveću brzinu nismo testirali, no ona na papiru iznosi 215 kilometara na sat, što je odličan rezultat za električni automobil.

Doseg automobila službeno je gotovo 500 kilometara, no u praksi se on smanjuje ako se ne vozi štedljivo, a pogotovo ako se vozi nešto brže ili koriste jaka ubrzanja (svaki put kad se skloni netko tko vam je blokirao lijevu traku).

S obzirom da Sealion ima 2,4 tone, nije iznenađenje da svemirsko ubrzanje dosta troši bateriju. Ona podržava punjenja sve do brzine od 150 ili 230 kW, pa se u optimalnom slučaju baterija kapaciteta 82,5 ili 91,2 kilovat sati od 10 do 80 posto može brzo napuniti za 24 minute. I u ovom modelu je u automobilu litij-željezno-fosfatna Blade baterija koja ima dug životni vijek i povećanu sigurnost protiv zapaljenja koju dokazuju rigorozni testovi probijanja baterije čavlom.

Bogata oprema

Solidna dužina i širina nisu prepreke za parkiranje Sealiona, jer je automobil opremljen prednjim i zadnjim senzorima, kao i s više kamera. Tlocrtni prikaz bolji je u Sealu, no Sealion nudi više različitih kuteva iz kojih se može prikazivati okruženje oko automobila. Posebno je impresivan prikaz koji iz kuta pored vozila pokazuje njegov 3D model u prostoru, a može se vidjeti u gornjoj foto galeriji.

A to je tek dio bogate opreme. U automobil se ulazi pomoću ključa ili kartice, a pali se start-stop tipkom (Za razliku od Seala koji je nema, op.a.). U postavkama se može podesiti intenzitet i boje ambijentalnog osvjetljenja, pa čak i mogućnost prilagođavanja osvjetljenja ritmu glazbe.

Dva velika ekrana (srednji se može rotirati) nude pregršt opcija, a one bitne poput klime lako je moguće pronaći čak i za vrijeme vožnje jer se nalaze na vidljivom mjestu. Između ostalog, tu su još head up zaslon, veliki stakleni krov, uobičajeni sustavi sigurnosti, adaptivni tempomat, sustav za zadržavanje u voznoj traci i još puno toga.

Početna cijena ovog automobila je 49.990 eura sa svim davanjima, dok testirani Excellence model košta 56.490 eura.