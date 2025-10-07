Potražnja za njemačkim industrijskim proizvodima oslabila i u kolovozu

Potražnja za njemačkim industrijskim proizvodima oslabila je i u kolovozu, uz kontinuirano snažan pad narudžbi u automobilskom sektoru i naznake oporavka u industriji vojne opreme, pokazali su u utorak preliminarni podaci statističkog ureda.

U kolovozu je broj novih narudžbi kliznuo za 0,8 posto u odnosu na srpanj, izračunali su statističari na temelju sezonski i kalendarski prilagođenih podataka.

U srpnju bio se smanjio za čak 2,7 posto, prema revidiranom podatku.

Slabija potražnja na kraju ljeta odražava ponajprije znatno manje novih narudžbi u automobilskom sektoru, za 6,4 posto u odnosu na srpanj, ali pad su bilježili i sektori računala, elektronike i optičke opreme i farmaceutska industrija, utvrdio je Destatis.

Više novih narudžbi zabilježile su tek kompanije u sektoru metalnih proizvoda, za 15,4 posto, te proizvođači transportne i vojne opreme poput aviona, vlakova i vojnih vozila, za 17,1 posto, pokazuju podaci.

Kad se izuzmu narudžbe velike vrijednosti, podaci pokazuju 3,3-postotni pad u odnosu na srpanj.

Potražnja za potrošačkim dobrima potonula je za čak 10,3 posto, a blagi pad bilježio je i sektor kapitalnih dobara, za 1,5 posto. Nove narudžbe poluproizvoda porasle su pak za 3,0 posto.

Inozemna potražnja oslabila je za čak 4,1 posto, uz 2,9-postotni pad novih narudžbi iz drugih članica eurozone. Još su snažnije potonule narudžbe iz trećih zemalja, za čak 5,0 posto u odnosu na srpanj.

Domaća potražnja poskočila je pak za 4,7 posto u odnosu na srpanj.

Godišnja usporedba pokazala je pak rast novih narudžbi u industriji za 1,5 posto. U srpnju bile su pale za 3,3 posto, izračunali su statističari na temelju kalendarski prilagođenih podataka.

“Oporavak ponajprije domaće potražnje signalizira stabilizaciju industrije dok je inozemna potražnja u posljednje vrijeme oslabila i zadržala je ulogu utega”, zaključuje ministarstvo gospodarstva u osvrtu na podatke.

Udio domaćih narudžbi velike vrijednosti u sektoru investicijskih dobara ponovo je visok i naznačuje val narudžbi u sektoru vojne opreme i u redovima njegovih dobavljača, dodaju.

