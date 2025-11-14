Požar u grčkoj marini progutao jedrenjak i tri luksuzne jahte, uključujući 43-metarski Sanctuary

Tri jahte i jedrenjak uništene su u požaru koji se dogodio u četvrtak rano ujutro u grčkoj marini Zea u Pireju blizu Atene.

Požar koji je izbio u četvrtak rano ujutro, uništio je četiri broda. Kako navodi kathimerini.gr, požar je započeo na drvenom jedrenjaku usidrenom u marini, no ubrzo se proširio na tri susjedne luksuzne jahte koje su u potpunosti izgorjele.

Na terenu je interveniralo 20 vatrogasaca s 8 vozila, kao i plovila Vatrogasne službe i Obalne straže, dok je vatra nekoliko sati bila izvan kontrole. Operacija gašenja trajala je više od pet i pol sati. Na kraju su sva četiri broda potonula. Nije bilo ozlijeđenih.

Tjedni najam 319.000 eura plus troškovi

Boat International navodi i kako je jedna od potonulih jahti 43,1 metarski Sanctuary. Riječ je o jednom od četiri Oceano 43 modela talijanskog brodogradilišta Mangusta. Proizvedena je ove godine, a prvo ime bilo joj je Eva4Eva.

Marine Traffic otkriva da je plovila pod malteškom zastavom, a na trenutačnu lokaciju doplovila je iz druge grčke luke početkom listopada. Bila je namijenjena čarteru, a mogla je primiti 12 gostiju i devet članova posade. Cijena tjednog najma iznosila je 319.000 eura plus troškovi koji su u prosjeku iznosili oko 50.000 dolara.

Jahta Sanctuary prije požara; Screenshot: IYC Yacths / YouTube

