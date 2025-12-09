Poznati detalji natječaja za subvencioniranje električnih taksija i dostavnih vozila

Taksisti, dostavljači i ponuditelji dijeljenog prijevoza uskoro će dobiti priliku obnoviti svoj vozni park električnim vozilima. Fond za zaštitu okoliša nudi subvencije koje će u dosta slučajeva iznositi 9000 eura po automobilu. Bude li sve po planu, na taj način će se nabaviti gotovo 5.000 električnih vozila, što će značajno povećati i njihov broj u Hrvatskoj.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u ponedjeljak je objavio Poziv za dodjelu sredstava za nabavu električnih vozila. Nakon sličnog nedavnog natječaja za pravne osobe, radi se o dodatnom natječaju namijenjenom taksi prijevoznicima, dostavljačima i pružateljima usluga dijeljenog prijevoza.

Prema očekivanjima fonda, bespovratna sredstva moglo bi dobiti 2445 taksi prijevoznika, 2222 korisnika dostavnih vozila i 333 pružatelja usluga dijeljenih vozila. Za prve su osigurana 22 milijuna eura, druge 20, a treće tri milijuna.

Više potpore malim tvrtkama

Ukupno je to malo manje od 5000 novih čisto električnih vozila, što će utjecati i na porast ukupnog broja električnih vozila u Hrvatskoj. Za usporedbu, u prvih 11 mjeseci ove godine registrirana su 1145 električna automobila. Prema prošlogodišnjim podacima, u Hrvatskoj ima oko 27.000 taksista, što znači da bi malo manje od 10 posto njih zahvaljujući potporama moglo postati električno.

Natječaju za pravne osobe prethodile su marketinške kampanje proizvođača električnih automobila, a najviše interesa bilo je za BYD, Tesle i Hyundai.

Iznos bespovratnih sredstava koji umanjuju cijenu električnih vozila je 9.000 eura, no može biti manji kod jeftinijih vozila. Za mikro i male tvrtke on ne smije biti veći od 50 posto vrijednosti vozila (bez PDV-a), za srednje 40 posto, a za velike 30 posto. To znači da za primjerice male tvrtke, cijena vozila za koje se dobiva svih 9000 eura poticaja iznosi 18.000 plus PDV.

Postojeće vozilo zamijeniti električnim

Na natječaj se mogu javiti tvrtke koje u NKD-u imaju navedene uslužne djelatnosti prijevoza putnika vozilom s vozačem na zahtjev (49.33), cestovni prijevoz robe (49.41) ili iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije (77.11).

Električno vozilo mora zamijeniti postojeće na fosilno gorivo koje je između zadnje dvije registracije prešlo najmanje 30.000 kilometara. Osim toga, sudionik natječaja mora ga imati najmanje dva puna razdoblja registracije.

Natječaj se odnosi na električne automobile i kombije (do osam sjedala uz vozača) ili vozila za prijevoz tereta do najveće dopuštene mase od 3,5 tona. Baterija u prvima mora imati najmanje 75 kWh kapaciteta, a u drugima najmanje 40 kWh.

Cijeli tekst natječaja koji je otvoren za prijave od 15. siječnja 2026. godine u devet sati može se pronaći ovdje (PDF). Ako broj prijava ne premaši količinu raspoloživih sredstava, rok za prijavu bit će 30. rujna 2026. godine u 12 sati.