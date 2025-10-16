Poznati regionalni brend započinje proizvodnju na najvećem afričkom tržištu

Poznati regionalni brend, Plazma, službeno je započeo proizvodnju u Lagosu, u Nigeriji, čime je prvi put zakoračio na afričko tržište. Ovaj povijesni iskorak ostvaren je zahvaljujući suradnji između tvrtki Bambi, Coca-Cola HBC Grupe, Nigerian Bottling Company (NBC) i Sona grupe, nigerijskog proizvođača keksa i vanjskih partnera.

Receptura, pakiranje i komunikacijska kampanja brenda Plazma prilagođeni su nigerijskim potrošačima, dok se proizvodnja, namijenjena isključivo tržištu Nigerije, odvija u tvornici Sona grupe u Lagosu.

Generalni direktor tvrtke Bambi, Dragan Stajković, istaknuo je značaj ovog postignuća:

“Ovo je povijesni trenutak ne samo za Plazmu, već i za čitav regionalni sektor FMCG-a. Iako se Plazma već godinama izvozi na više od 30 tržišta širom svijeta, ovo je prvi put da se Plazma proizvodi izvan naših granica. Ulazak na najveće afričko tržište, s gotovo 240 milijuna stanovnika, ogroman je uspjeh i potvrda snage Plazme. Pokretanjem proizvodnje savladali smo prvi veliki izazov. Sljedeći je da osvojimo srca potrošača u Nigeriji.“

Ovaj projekt, pokrenut 2022. godine, realiziran je za samo tri godine zahvaljujući spoju međunarodne stručnosti i temeljnog razumijevanja lokalnog tržišta. Ovaj poslovni iskorak pozicionira Bambi kao stručni centar Coca-Cola HBC Grupe za kategoriju keksa.

Direktorica sektora za snack kategoriju u Coca-Coli HBC, Milica Šetka, naglasila je strateški značaj projekta: “Pokretanje proizvodnje u Nigeriji potvrđuje snagu i povjerenje koje Plazma uživa u okviru Coca-Cola HBC Grupe, otvarajući prostor za dugoročno širenje izvan lokalnih i regionalnih granica. Ova priča pokazuje da Plazma nije samo voljeni regionalni brend, već i brend s globalnim potencijalom, inspiracija koja nastavlja otvarati nova vrata i stvara prilike na različitim tržištima.

Lokalna proizvodnja i realizacija ne samo da podržavaju nigerijsku ekonomiju, već stvaraju nova radna mjesta, potiču partnerstva i donose trajnu vrijednost potrošačima i zajednici. Na taj način, Plazma postaje most između naše regije i Nigerije, povezujući tradiciju, kvalitetu i inovaciju u jedinstvenu priču.“

Ovim pothvatom Plazma još jednom potvrđuje da je mnogo više od keksa. Ona je simbol uspjeha i novih početaka – povjerenja, kvalitete i povezanostikoja prelazi granice i inspirira generacije širom svijeta.