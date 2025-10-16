Prehrambeni gigant ukida 16.000 radnih mjesta, novi šef traži smanjenje troškova

Prehrambeni gigant Nestle izjavio je da će u sljedeće dvije godine ukinuti 16.000 radnih mjesta.

“Švicarska tvrtka mora se brže mijenjati kako bi se dobro nosila s promjenama i mora usvojiti način razmišljanja koji ne prihvaća gubitak tržišnog udjela u korist konkurenata”, rekao je novi izvršni direktor Philipp Navratil.

Došao je na mjesto bivšeg izvršnog direktora Laurenta Freixea koji je u rujnu otpušten zbog romantične veze sa zaposlenicom.

Otpuštanja su najavljena nakon što je Nestle izvijestio o boljim prodajnim rezultatima u prvih devet mjeseci 2025., prodavši više proizvoda u svojim glavnim kategorijama, uključujući kavu i slatkiše, prenosi BBC.

Nestlé, najveća svjetska tvrtka za hranu i piće, posjeduje stotine brendova, uključujući Nescafe, KitKat i Maggi.

Nestlé planira ukinuti 12.000 uredskih poslova, uz još 4.000 drugih radnih mjesta u cijelom svijetu u sljedeće dvije godine, navodi se u priopćenju.

Otpuštanja će prehrambenom divu uštedjeti oko milijardu švicarskih franaka (940 milijuna funti) godišnje kao dio kontinuiranih napora za uštedu troškova, navodi se.

“Njegujemo kulturu koja prihvaća način razmišljanja usmjeren na učinak, koja ne prihvaća gubitak tržišnog udjela i gdje se pobjeda nagrađuje… Svijet se mijenja, a Nestlé se mora brže mijenjati”, rekao je Navratil.

U međuvremenu, Nestle je objavio financijske rezultate za prvih devet mjeseci ove godine, koji iznosi 3,3% od čega 0,6% dolazi iz realne interne stope rasta (RIG), a 2,8% iz cijena.

“Naš glavni prioritet je rast temeljen na stvarnom internom rastu (RIG). Povećali smo razinu ulaganja kako bismo ostvarili ovaj cilj, a rezultati su već vidljivi. Sada moramo učiniti još više i djelovati brže kako bismo iskoristili ovaj trenutak rasta. Povećavamo naš cilj ušteda na 3 milijarde švicarskih franaka do kraja 2027. godine.”, izjavio je Navratil.