Primorac: Cigarete će poskupjeti do 20 centi po “paketiću”

Potpredsjednik Vlade i ministar financija Marko Primorac izjavio je u utorak da će cigarete, sukladno povećanju trošarina na duhanske prerađevine i proizvode, poskupjeti do 20 centi po “paketiću”.

Vlada je u utorak donijela uredbu kojom od 1. siječnja 2026. godine stupaju na snagu više trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode, a prema Primorčevim riječima, primjena nove uredbe trebala bi prihode državnog proračuna u 2026. povećati za oko 130 milijuna eura.

Osim fiskalnih učinaka, kazao je Primorac nakon sjednice Vlade, povećanjem trošarina nastoje se postići željeni društveni učinci, prije svega u pogledu zdravlja građanki i građana.

Napomenuo je i da je riječ o redovitom povećanju trošarina, što je praksa i ostalih država članica EU-a, a da je Hrvatska u pogledu trošarinskog opterećenja duhanskih proizvoda još uvijek jedna od članica Unije koja je “prilično racionalna u tom smislu”.

Tako, rekao je ministar, vodilo se računa o “balansiranom” povećanju trošarina te podsjetio da je u razdoblju od prije pet i više godina, kada su platežno sredstvo još bile kune, dolazilo do poskupljenja od oko dvije kune po “paketiću” cigareta.

Prema uredbi koju je predstavio na današnjoj sjednici, specifična trošarina za 1.000 komada cigareta iznosit će 59,10 eura, proporcionalna trošarina 34 posto od maloprodajne cijene te minimalna trošarina na cigarete u iznosu od 130,60 eura za 1.000 komada cigareta. Visina trošarine povećava se i za sitno rezani duhan za savijanje cigareta te iznosi 126,90 eura za kilogram, za ostali duhan za pušenje 126,90 eura za kilogram, za cigare 126,90 eura za 1.000 komada i za “cigarilose” 126,90 eura za 1.000 komada. Trošarina za e-tekućinu iznosi 0,25 eura za mililitar, za grijani duhanski proizvod 211,30 eura za kilogram i za novi duhanski proizvod 126,90 eura za kilogram.

Vlada je na sjednici donijela i uredbu o izmjenama i dopunama Zakona o osobnoj asistenciji radi izvršenja odluke Ustavnog suda kojom su ukinute pojedine odredbe Zakona, a kojom će, uz ostalo, i djeca do 18 godina imati pravo na uslugu osobne asistencije.

Na konstataciju novinarke da će ta uredba biti “udarac” za državni proračun, Primorac je rekao da će sva potrebna sredstva biti osigurana te isplaćena. Iznio je i inicijalnu projekciju po kojoj bi ukupan trošak donesene uredbe o osobnoj asistenciji mogao dosegnuti oko 125 milijuna eura.

Od 1. siječnja 2027. ukidanje poreza na dohodak od mirovina

Najavio je i da se od 1. siječnja 2027. više neće oporezivati mirovine.

Kako je pojasnio, središnja država, putem i redovitih indeksacija, povećava mirovine, pa ih tako dio ulazi u “porezne škare” te umirovljenici moraju plaćati porez na dohodak, koji je naposljetku prihod jedinica lokalne samouprave.

“S obzirom da vjerujem da imamo zajedničko nastojanje na svim razinama vlasti da je mirovine potrebno povećavati, smatramo da je oportuno, logično i racionalno da se ukine porez na dohodak od mirovine i da ne budu oporezive od 2027. godine”, izjavio je Primorac.

Poručio je i da je, iz perspektive Ministarstva financija i Porezne uprave, sustav u potpunosti spreman za uvođenje fiskalizacije 2.0, ponovivši da je riječ o najvećem “digitalizacijskom iskoraku u povijesti Hrvatske”.

Sve spremno za fiskalizaciju 2.0

“Kada me pitate je li sustav tehnički spreman, apsolutno je, u to smo uvjereni. Ali da neće biti apsolutno nikakvih poteškoća, to ne mogu tvrditi, a ukoliko ih bude, otklanjat ćemo ih i nema nikakvog razloga za zabrinutost”, istaknuo je Primorac.

Napomenuo je da se može dogoditi da pojedini informacijski posrednik, s obzirom na svoje kapacitete i eventualne poteškoće u svojoj infrastrukturi, u nekom trenutku više neće moći pružati usluge. No to ne bi trebalo ni na koji način ugroziti samog poreznog obveznika, koji jednostavno može izabrati drugog informacijskog posrednika, pojasnio je ministar.

Odgovarajući na pitanje novinarke, rekao je da se u Ministarstvu financija održalo 50-ak sastanaka na različitim razinama na temu fiskalizacije, no da se ni na jednom nije razgovaralo o kaznama i nadzorima.

“Cilj uvođenja fiskalizacije 2.0 nije represija i maltretiranje poreznih obveznika (…) već povijesni iskorak društva i ekonomije u moderno digitalno doba”, poručio je Primorac.