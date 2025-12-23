Primorac: Nema odgode Fiskalizacije 2.0., a paniku siju oni što se nisu snašli

Ministar financija Marko Primorac rekao je u utorak da neće biti odgode Fiskalizacije 2.0. te da su paniku oko njezina uvođenja stvorili oni koji se nisu snašli na tržištu.

Primorac je nakon sjednice Vlade rekao kako smatra da nema ni jednog gospodarstvenika i poduzetnika koji se nije složio s time da je digitalizacija i smanjenje birokracije, općenito administracije, jedan od iskoraka koji mogu itekako povećati produktivnost, učinkovitost i konkurentnost hrvatskog gospodarstva. Rekao je da su Ministarstvo financija i Porezna uprava cijelu 2025. godinu posvetili upravo projektu digitalizacije i to kroz tri temeljna stupa, a to su digitalna transformacija Porezne uprave, fiskalizacija 2.0 i uvođenje registra stanovništva.

Primorac naglašava kako je riječ o najvećem digitalizacijskom projektu u povijesti države.

“Riječ je o projektu koji predstavlja doista digitalizacijski iskorak u novo, moderno doba, iskorak cijelog gospodarstva i naravno da smo svjesni činjenice kako takav iskorak takvih razmjera podrazumijeva i određene prilagodbe kada je riječ o poslovanju poduzetnika.

Kaže kako zna da to iziskuje i određeno vrijeme, resurse i napor, koji će rezultirati dugoročnim uštedama, prije svega kroz smanjenje administracije i digitalizaciju procesa.

Fiskalizacija 2.0., naveo je, neće biti odgođena usprkos svojevrsnoj medijskoj hajci da se to dogodi.

Financijski posrednici potiču nervozu?

“Postoji dio, prije svega informacijskih, posrednika i potencijalnih informacijskih posrednika koji su nastojali u srazu s ostalim dionicima koji su ih podupirali u tom procesu, stvoriti nekakvu medijsku klimu nerazumijevanja, nespremnosti, nedovoljne komunikacije ili bilo čega drugoga što bi na neki način išlo u smjeru odgode ovog projekta. Međutim, smatramo kako za tim doista nema potrebe”, istaknuo je.

Nepovoljnu medijsku klimu oko uvođenja tog projekta po njemu su uz ostale, stvorili potencijalni informacijski posrednici, vjerojatno zbog nezadovoljstva svojim plasmanom ili plasmanom svojih proizvoda odnosno usluga na tom tržištu.

“Kada gledate koliko je poduzetnika odabralo informacijske posrednike, a riječ je oko 200 tisuća poduzetnika, svi su oni kontinuirani u kontaktu s Poreznom upravom i sve novosti i informacije šaljemo i putem naših uobičajenih komunikacijskih kanala izravno tim poduzetnicima. Već sada imamo 29 licenciranih informacijskih posrednika”, istaknuo je Primorac.

“Projekt Fiskalizacija 2.0 neće biti implementiran s ciljem represije i proganjanja poreznih obveznika i punjenja proračuna kaznama, nego je cilj doista strateški iskorak poduzetnika u digitalno doba”, naglasio je ministar, dodavši i informacijski posrednici nisu nikakva novost na našem tržištu, ali i da mu je žao, zbog klime koja se stvorila, što tu uslugu financijskog posredovanja nije prepustio isključivo državnoj agenciji.

Ukazao je i da u skladu s najavama od 1. siječnja na snagu stupa i obveza banaka da klijentima, ako oni za to izreze želju, ponude paket besplatnih usluga a taj paket će omogućavati standardizirani set – od otvaranja, vođenja, zatvaranja računa, debitne kartice, podizanja novca na bankomatu ili u poslovnici, korištenja ili elektronske, dakle, e-usluge ili mobilnog bankarstva.