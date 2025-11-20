Fiskalizacija u fokusu konferencije SAP korisnika. Evo koja su pitanja poslali Poreznoj upravi

Fiskalizacija 2.0 koja stupa na snagu 1. siječnja 2026. godine bila je u fokusu HrUSKo Foruma 2025. – tradicionalne konferencije koja okuplja SAP korisnike. U sklopu konferencije izabrali su 25 najvažnijih pitanja o fiskalizaciji i poslali ih Poreznoj upravi.

Fiskalizacija 2.0 i izazovi vezani uz njenu implementaciju bili su glavna tema tradicionalne konferencije HrUSKo Forum 2025 koja je ove godine u sjedištu Ine u Zagrebu okupila više od 150 korisnika i partnera SAP-a u Hrvatskoj. Događaj je organizirala Hrvatska udruga SAP korisnika (HrUSko) uz podršku brojnih partnera.

HrUSKo forum otvorila je Sandra Mikuš, predsjednica HrUSKo-a, koja je predstavila aktivnosti Udruge u 2025. godini, uključujući radionice posvećene S/4HANA migracijama, ESG regulativi, BI izvještavanju te EUDR uredbi. Sudionike je pozdravila i Tadeja Pačnik Sajovic, direktorica SAP Hrvatska.

Manje od 25 posto SAP korisnika odabralo SAP rješenje za fiskalizaciju

Jedna od glavnih tema Foruma bila je Fiskalizacija 2.0, čija primjena stupa na snagu od 1. siječnja 2026. godine, nakon čega će svi hrvatski obveznici PDV-a morati izdavati i primati isključivo eRačune za B2B transakcije. Dijana Vondraček iz E.ON-a je ponudila je tijekom svog predavanja konkretne savjete i primjere o tome kako testirati zakonske promjene. Eva Marohnić iz SAP Hrvatska predstavila je SAP rješenje, kao i izazove s kojima se SAP i korisnici SAP-a u Hrvatskoj susreću u procesu pripreme i prilagodbe za Fiskalizaciju 2.0., dok su Sandra Mišić i Dubravka Martinović iz King ICT-a prezentirale njihovo partnersko rješenje za fiskalizaciju.

Marina Sokol iz Končara, članica HrUSko radne skupine, je u sklopu svog predavanja “Izazovi Fiskalizacije 2.0. – kako je HrUSko povezao SAP korisnike u 2025. godini” iznijela sve aktivnosti s kojima je udruga podržala korisnike u planiranju i implementaciji Fiskalizacije 2.0. Između ostalog, istaknuto je kako je manje od 25 posto SAP korisnika na konferenciji odabralo standardno SAP-ovo rješenje, dok se većina odlučila za vlastiti razvoj ili partnerska rješenja. Na Forumu su ujedno prikazane opcije i prezentirana rješenja svih SAP partnera, a tvrtke su pozvane da se uključe u međusobna testiranja.

Na panelu se raspravljalo u fiskalizaciji i pitanjima za Poreznu upravu, a sudionici su imali priliku preko QR koda glasati i pisati svoje komentare; Foto: HrUSKo

Inicijativa za odgodu provedbe Fiskalizacije 2.0

Poseban interes izazvao je interaktivni panel s pitanjima za Poreznu upravu. Sudionici su putem glasovanja bodovali najvažnija pitanja i prijedloge – među njima i inicijativu za odgodu provedbe novih propisa, kao i prijedlog da se ne primjenjuju prekršajne mjere za pogreške iz područja fiskalizacije u 2026. godini. Naglašena je i potreba za izgradnjom jasne i dostupne baze znanja kroz koju bi Porezna uprava, putem primjera iz prakse i pojašnjenja, preuzela i savjetodavnu ulogu te dodatno pridonijela transparentnosti cijelog procesa. HrUSKo će, kao zajednički glas SAP korisnika u Hrvatskoj, uputiti Poreznoj upravi službeni dopis sa svim prikupljenim pitanjima i prijedlozima.

Drugi dio Foruma bio je orijentiran prema budućnosti SAP rješenja. Tomislav Zrnc iz SAP-a predstavio je mogućnosti korištenja umjetne inteligencije u SAP okruženju, dok je Assia Stojanova iz SAP Global User Groups Organizationa (GUGO) istaknula važnost globalne mreže SAP korisničkih udruga te suradnju s lokalnim zajednicama.

U završnom dijelu programa Goran Ladišić je predstavio startup Project O2, inovativan koncept pošumljavanja dronovima. HrUSKo je ovom prilikom donirao sredstva za sadnju novih stabala, a pozvali su i sve korisnike da se priključe ovoj društveno odgovornoj akciji. Prezentacija je kreativno povezala temu Fiskalizacije 2.0 s održivim razvojem, ukazujući na povezanost između uvođenja eRačuna sa smanjenjem broja ispisanih računa i zaštitom šuma i voda.

Ovogodišnji HrUSKo Forum ponovno je potvrdio svoju važnost kao ključna platforma za razmjenu znanja, iskustava i inovacija unutar SAP zajednice u Hrvatskoj.