Zagrebački ugostitelji traže prijelazno razdoblje za fiskalizaciju 2.0 i modernizaciju kategorizacije objekata

Na 17. Forumu zagrebačkih ugostitelja struka je jasno definirala ključne zahtjeve prema Vladi i Gradu Zagrebu. Ugostitelji traže uvođenje prijelaznog razdoblja za fiskalizaciju 2.0 tijekom cijele 2026. godine te modernizaciju kategorizacije ugostiteljskih objekata kako bi sustav pratio stvarne potrebe tržišta i suvremene modele poslovanja.

Uz to, naglašena je potreba daljnjeg poreznog rasterećenja, posebno kroz smanjenje troškova rada i izjednačavanje PDV-a na 13 posto za sve ugostiteljske usluge, što bi omogućilo konkurentnije poslovanje i veće plaće zaposlenicima. Struka smatra i da bi robno-materijalno knjigovodstvo trebalo postati preporuka, a ne zakonska obveza, jer sada predstavlja prevelik administrativni i financijski teret.

Jedan od važnih zaključaka odnosi se i na novi Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti. Udruženje ugostitelja Zagreb predlaže modernizaciju kategorizacije ugostiteljskih objekata i uključivanje predstavnika sektora u izradu pravilnika, kako bi se napokon uspostavio sustav koji prati suvremene trendove, nove tipologije objekata i održive modele poslovanja. Naglašena je i nužnost sustavnog rješavanja problema radne snage, od bržih procedura zapošljavanja stranih radnika do reforme obrazovanja, prekvalifikacija i jačanja digitalnih i AI alata koji mogu olakšati svakodnevnu organizaciju posla.

Prema Gradu Zagrebu upućen je prijedlog da ugostitelji budu izravno uključeni u formiranje Javnih poziva u sklopu Programa poticanja poduzetništva, osobito u segmentima održivosti, obnovljivih izvora energije i digitalizacije poslovanja. Zatraženo je i uvođenje digitalne platforme za upravljanje terasama i javnim površinama, koja bi pojednostavila i ubrzala procese, te nastavak dugoročnog brendiranja zagrebačke gastro scene u suradnji s Turističkom zajednicom grada Zagreba, uz poticanje razvoja ponude i u rubnim dijelovima grada.

Predsjednik Udruženja ugostitelja Zagreb, Franz Letica, istaknuo je važnost otvorenog dijaloga i partnerskog odnosa s institucijama:

“Ugostiteljstvo je ozbiljan posao i velik poslodavac, a naši objekti daju ritam životu ovoga grada. Ako želimo zadržati kvalitetu, radna mjesta i standarde koji se od nas očekuju, nužno je da nas se čuje. Naši zaključci nisu lista želja, nego konkretni preduvjeti za stabilan i održiv sektor. Spremni smo na modernizaciju, digitalizaciju i nove modele poslovanja, ali očekujemo da nam se u tome bude partner.“

Na ovogodišnjem Forumu, koji organizira Udruženje ugostitelja Zagreb, u sklopu poludnevnog programa predstavljene su ključne teme koje oblikuju budućnost sektora. Sudionici su razgovarali o tome kako umjetna inteligencija mijenja način rada u ugostiteljstvu i kako se može koristiti za bolju organizaciju, personalizaciju usluge i smanjenje operativnih troškova. Posebna je pažnja posvećena i održivim modelima poslovanja, od pametnog upravljanja otpadom i viškova hrane do primjene lokalnih i sezonskih namirnica, uz jasnu poruku da održivost više nije trošak, nego izvor nove vrijednosti.

“Ne želimo govoriti samo o troškovima i administraciji, nego o svemu što nam može olakšati posao i unaprijediti ga. Umjetna inteligencija i održivost više nisu teme budućnosti, one su već dio naše svakodnevice i mogu nam pomoći da radimo učinkovitije, pametnije i odgovornije“, poručio je Letica.

Ovogodišnja priznanja nisu dodijeljena pojedincima, nego institucijama koje su se u proteklom razdoblju pokazale kao istinski partneri struke, otvorene za dijalog, razumijevanje i suradnju. Priznanja su primili Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Ministarstvo turizma i sporta, Grad Zagreb, Ugostiteljsko-turističko učilište, Turistička zajednica grada Zagreba i Državni inspektorat.

Forum zagrebačkih ugostitelja još je jednom potvrdio da je riječ o središnjem godišnjem okupljanju zagrebačkih ugostitelja, mjestu gdje se razmjenjuju iskustva, potiču promjene i gradi zajedništvo struke. Kroz teme umjetne inteligencije, održivosti i administrativnih izazova, Forum je pokazao da se budućnost ugostiteljstva gradi na znanju, suradnji i inovaciji, uz čvrstu podršku institucija i zajednice.