Proglašene najuspješnije tvrtke u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji

Na svečanoj sjednici Gospodarskog vijeća HGK Komore Zagreb dodijeljene su Zlatne plakete najuspješnijim tvrtkama u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji za ostvarene poslovne rezultate u 2024. godini.

Tvrtka Elka, vodeći proizvođač električnih kabela u ovom dijelu Europe, dobitnica je plakete Zlatna kuna u kategoriji velikih trgovačkih društava u Gradu Zagrebu. Najuspješnije srednje trgovačko društvo je tvrtka Ingemark specijalizirana za softversko inženjerstvo te cloud i infrastrukturno savjetovanje, dok je u kategoriji malo trgovačko društvo najuspješnija digitalna agencija Cyber64, specijalizirana za optimizaciju end-to-end procesa stvaranja i distribucije digitalnih sadržaja za korporativne klijente.

Tvrtka Elka, dobitnica plakete Zlatna kuna u kategoriji velikih trgovačkih društava u Gradu Zagrebu; Foto: HGK

“Naši strateški ciljevi usmjereni su na daljnje jačanje konkurentnosti, širenje na nova tržišta, digitalizaciju procesa i stvaranje dodane vrijednosti za kupce i partnere. Istovremeno, nastavljamo ulagati u razvoj naših zaposlenika, jer vjerujemo da su ljudi temelj svakog uspjeha. Rast, zapošljavanje i ulaganje u znanje ostaju u središtu naše poslovne filozofije”, kazao je Matija Šešok, predsjednik Uprave Elke, koja je u najnovijem ESG ratingu HGK svrstana u top 5 posto ESG Leaders među velikim tvrtkama, što potvrđuje brigu tvrtke i za zajednicu i okoliš.

Dobitnica Zlatne plakete za najuspješniju veliku tvrtku u Zagrebačkoj županiji je Transeuro Adria sa sjedištem u Pojatnom, hrvatska članica međunarodne Groupe Charles André, jednog od najvećih europskih logističko-transportnih sustava. Za najuspješniju tvrtku srednje veličine plaketa je uručena tvrtki CQV Systems iz Brezja kod Svete Nedelje, specijaliziranoj za puštanje u rad, kvalifikaciju i validaciju medija, HVAC sustava i čistih prostora u visoko reguliranim industrijama – od farmaceutske i biotehnološke do prehrambene i srodnih djelatnosti. Najuspješnija mala tvrtka u Zagrebačkoj županiji je tvrtka ElektroScope CONNECT iz Svete Nedelje, koja izvodi elektroinstalacijske i telekomunikacijske radove, s naglaskom na izgradnju i održavanje optičkih mreža te infrastrukture mobilnih komunikacija.

“Transeuro Adria zahvaljuje HGK na dodjeli Zlatne plakete. Ovo priznanje potvrđuje predanost naših zaposlenika u zadovoljavanju logističkih potreba naših kupaca iz automobilske industrije. Ostajemo posvećeni ulaganju u ljude kao i u cestovni, pomorski i željeznički prijevoz, kako bismo dodatno ojačali našu tvrtku u Hrvatskoj“, kazao je Thomas Latil, direktor tvrtke Transeuro Adria.

Posebno priznanje uručeno je E.G.O. grupi koja slavi 100 godina poslovanja. U pogonu tvrtke u Zagrebu gotovo 600 zaposlenika godišnje proizvode oko 11 milijuna energetskih regulatora, više od 7 milijuna sklopki i kodirajućih sklopki te gotovo 2 milijuna termostata. Za 50 godina rada posebno priznanje uručeno je i Klimaopremi, vodećem hrvatskom proizvođaču opreme za klimatizaciju, ventilaciju i čiste prostore. Tvrtka je osnovana 1975. radionici u Samoboru, a danas ima tvornice u Samoboru i Novoj Gradiški i zapošljava gotovo 800 ljudi.

Grad Zagreb je i dalje prema podacima FINA-e prvorangiran u Hrvatskoj po svim rezultatima poslovanja za 2024. godinu, izuzev segmenta ekonomičnosti poslovanja.

Druga po uspješnosti je Zagrebačka županija koja je s Gradom Zagrebom povezana u jedinstvenu ekonomsku cjelinu. U ukupnom broju zaposlenih u Hrvatskoj sudjeluju s 45 posto, u njima je sjedište 40 posto hrvatskih poduzetnika koji iskazuju 60 posto neto dobiti, ostvaruju 58 posto ukupnih prihoda i 52 posto ukupnog hrvatskog izvoza, što odražava snažnu industriju i jaku izvoznu orijentiranost.

“Brojke potvrđuju da hrvatsko gospodarstvo i dalje bilježi zdravu dinamiku, ali i da su pred nama izazovi koji zahtijevaju uravnotežen pristup razvoju – kako na nacionalnoj, tako i na regionalnoj razini. HGK je kroz svoje aktivnosti potpora članicama, kako bismo zajedno gradili konkurentno i inovativno gospodarstvo. Naše usluge, projekti i inicijative osmišljeni su s ciljem da pomognu gospodarstvenicima ne samo da prevladaju prepreke, već i da iskoristite sve prilike koje im se otvaraju“, istaknuo je Josip Zaher, predsjednik Komore Zagreb.

Komora Zagreb provodi niz aktivnosti usmjerenih na podršku poduzetnicima, od stručnih edukacija, međunarodne suradnje do provedbe projekta kao što je „Izgradi karijeru – skoči u budućnost“, zahvaljujući kojem je do sada preko 300 učenika strukovnih škola povezano s 32 tvrtke na području Zagreba i Županije. Proveden je i ciklus radionica „Gospodarski kompas“ u partnerstvu sa Zagrebačkom županijom i lokalnim samoupravama tijekom kojeg su lokalni poduzetnici upoznati s novostima u zakonodavstvu vezanom uz zapošljavanje stranih radnika.

Čestitke laureatima u ime Zagrebačke županije uputio je zamjenik župana Ervin Kolarec.

“Ove godine je Zagrebačka županija za povećanje konkurentnosti i početak poslovanja poduzetnika osigurala 3 milijuna eura bespovratnih potpora, što je rekordan porast od 600 posto u odnosu na prije deset godina”, rekao je Kolarec te istaknuo da je interes domaćih i stranih investitora za ulaganja u Zagrebačku županiju i dalje iznimno visok.

“Činjenica je da je čvrsto gospodarstvo temelj ukupnog društvenog razvoja, pa upućujem iskrene čestitke svim laureatima jer svaki vaš uspjeh je i naš. Ovo prestižno priznanje potvrda je vašeg predanog rada, inovativnosti i izvrsnosti u poslovanju, ali i poticaj svima nama, državnim i čelnicima lokalne samouprave, da nastavimo podupirati vaš rast stvaranjem potrebnih preduvjeta u smislu političke stabilnosti i zajedničke sinergije, kvalitetne infrastrukture i poticajnog poslovnog okruženja“, zaključio je Željko Turk, gradonačelnik Zaprešića i predsjednik Udruge gradova.