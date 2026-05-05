Proizvođač cjepiva ukida tisuće radnih mjesta i okreće se terapijama protiv raka

Njemački proizvođač cjepiva BioNTech, poznat po razvoju cjepiva protiv Covida-19 u suradnji s Pfizerom, planira zatvoriti nekoliko proizvodnih pogona što će rezultirati gubitkom do 1860 radnih mjesta.

Tvrtka sa sjedištem u Mainzu taj potez objašnjava prekapacitiranošću i mjerama smanjenja troškova.

Planirano restrukturiranje obuhvaća i pogone povezane s nedavno preuzetim konkurentom CureVacom, u sklopu pojednostavljenja proizvodne mreže.

Zatvaranje pogona u Idar-Obersteinu, Marburgu i Tübingenu u Njemačkoj predviđeno je do kraja 2027. godine, dok bi poslovanje u Singapuru trebalo biti obustavljeno u prvom tromjesečju iste godine.

BioNTech procjenjuje da bi ove mjere, nakon potpune provedbe do 2029. godine, trebale donijeti godišnje uštede do 500 milijuna eura. Ušteđena sredstva bit će usmjerena u istraživanje, razvoj i komercijalizaciju terapija protiv raka, što potvrđuje strateški zaokret tvrtke prema onkologiji.

Odluka dolazi u razdoblju osjetnog pada prihoda od cjepiva protiv Covida-19.

U prvom tromjesečju BioNTech je ostvario prihod od 118,1 milijun eura, u odnosu na 182,8 milijuna eura u istom razdoblju prethodne godine, ponajprije zbog slabije prodaje cjepiva. Neto gubitak je porastao na 531,9 milijuna eura, s 415,8 milijuna eura godinu ranije, što se povezuje s povećanim ulaganjima u imuno-onkološke programe.

Za cijelu 2025. godinu grupa je zabilježila gubitak od milijardu eura, što dodatno odražava pad prihoda i rast troškova razvoja.

U 2026. BioNTech pak očekuje prihode između dvije i 2,3 milijarde eura, uz nastavak pada prodaje cjepiva protiv Covid-19 u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama. Istodobno priprema cjepivo prilagođeno novim varijantama virusa za sezonu imunizacije 2026./2027.

Nakon akvizicije CureVaca, tvrtka planira do 2030. godine podnijeti više regulatornih zahtjeva za onkološke terapije, s ciljem jačanja svoje pozicije na tržištu liječenja raka.