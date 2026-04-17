Dok tržište pametnih telefona usporava, jedan model se jako traži: “Traje najmanje tri godine”

Apple bilježi rast isporuka od 20 posto na kineskom tržištu unatoč ukupnom padu prodaje, dok Huawei učvršćuje vodeću poziciju zahvaljujući stabilnoj potražnji u svim segmentima.

Isporuke iPhonea u Kini porasle su 20 posto u prvom tromjesečju, što predstavlja najsnažniji rast među vodećim proizvođačima, i to unatoč ukupnom padu tržišta uzrokovanom rastom cijena memorijskih čipova, pokazuju podaci Counterpoint Researcha.

Ukupne isporuke pametnih telefona na najvećem svjetskom tržištu smanjile su se za četiri posto u razdoblju od siječnja do ožujka, pod pritiskom poremećaja u opskrbnim lancima i naglog rasta troškova komponenti. Ipak, tržišni lideri Huawei i Apple uspjeli su nadmašiti negativan trend – Huawei s rastom od dva, a Apple s impresivnih dvadeset posto.

Dugoročna vrijednost

“Dok većina konkurenata podiže cijene kako bi zaštitila marže, Apple se diferencira kroz percepciju dugoročne vrijednosti. Kineski potrošači svjesni su da njegovi uređaji traju najmanje tri godine”, ističe Ivan Lam, viši analitičar Counterpoint Researcha na Reutersu.

Huawei je dodatno učvrstio svoju poziciju zahvaljujući snažnoj potražnji u svim segmentima, od premium uređaja do pristupačnijih modela poput serije Enjoy 90, što mu je osiguralo tržišni udio od 20 posto u promatranom razdoblju. Tvrtka je tako zadržala vodeću poziciju, dok je Apple slijedi s udjelom od 19 posto.

Moraju dizati cijene

Istodobno, kineski proizvođači suočeni su s pritiskom rastućih troškova, zbog čega su prisiljeni podizati cijene u nižem cjenovnom segmentu. Najveći pad zabilježio je Xiaomi, koji je skliznuo na šesto mjesto uz pad isporuka od 35 posto.

Lam objašnjava taj pad time što je Xiaomi prošle godine imao iznimno snažnu prodaju zahvaljujući velikim sniženjima cijena i državnim potporama, pa ovogodišnji rezultati izgledaju slabije u usporedbi s tako visokom bazom.

Oppo i Honor također su zabilježili pad isporuka od pet i tri posto. Vivo je ostvario skroman rast od dva posto, potaknut snažnom potražnjom tijekom blagdana Lunarne nove godine.