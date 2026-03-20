Amazon se vraća na tržište pametnih telefona – ima snažan adut protiv iPhonea i Samsunga

Nakon davnog neuspjeha s Fire Phoneom, Amazon razvija novi uređaj koji bi se oslanjao na umjetnu inteligenciju i duboku integraciju vlastitih usluga kako bi privukao korisnike.

Godine 2014. Amazon je predstavio svoj prvi pametni telefon, nadajući se da će konkurirati Appleu i Samsungu. Umjesto toga, Fire Phone, kojim je osobno upravljao osnivač Jeff Bezos, povučen je s tržišta nakon nešto više od godinu dana, postavši jedan od najvećih promašaja u povijesti kompanije.

Sada Amazon ponovno pokušava s novim telefonom.

Najnoviji projekt, interno nazvan “Transformer”, razvija se unutar odjela za uređaje i usluge, prema riječima četvero izvora upoznatih s projektom, javlja Reuters.

Kupovina u središtu funkcionalnosti

Telefon se zamišlja kao uređaj za personalizaciju na mobilnim uređajima koji bi se sinkronizirao s kućnim glasovnim asistentom Alexom i služio kao stalna poveznica s korisnicima Amazona tijekom dana. Riječ je o najnovijem poglavlju u dugogodišnjoj Bezosovoj viziji sveprisutnog računalnog asistenta upravljanog glasom, nalik onome iz znanstvenofantastične serije “Zvjezdane staze”.

Bezos je zamišljao pametni telefon kojem je kupovina u središtu funkcionalnosti i koji bi mogao konkurirati Appleu nudeći pogodnosti poput brže dostave i popusta kroz Prime članstvo. Time bi Amazon dobio i pristup velikoj količini novih podataka o korisnicima, dostupnih kroz kombinaciju mobilne upotrebe, povijesti kupnje i preferencija sadržaja.

Ključni fokus na Alexu

Amazonov novi pokušaj razvoja pametnog telefona dosad nije bio javno poznat. Reuters nije uspio utvrditi pojedinosti poput očekivane cijene uređaja, prihoda koje Amazon planira ostvariti niti financijskih ulaganja u projekt. Nije poznat ni vremenski okvir razvoja, a izvori upozoravaju da bi projekt mogao biti otkazan ako se strategija promijeni ili zbog financijskih razloga.

Prema trenutačnim planovima, personalizacijske funkcije novog telefona dodatno bi olakšale kupnju na Amazonu, gledanje Prime Video sadržaja, slušanje Prime Musica ili naručivanje hrane putem partnera poput Grubhuba.

Ključni fokus projekta “Transformer” je integracija umjetne inteligencije u sam uređaj. To bi moglo ukloniti potrebu za klasičnim trgovinama aplikacija, koje zahtijevaju preuzimanje i registraciju prije korištenja. Alexa će vjerojatno biti ključna funkcija, ali ne nužno i glavni operativni sustav telefona.