Proizvođačke cijene industrije u listopadu porasle 1,3 posto na godišnjoj razini

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u listopadu su u usporedbi s rujnom zadržale stabilnost, dok su u odnosu na listopad prošle godine porasle za 1,3 posto, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS).

Isključujući energiju, te cijene na mjesečnoj razini su porasle za 0,3 posto, a na godišnjoj za 1,5 posto.

U listopadu, u usporedbi s mjesecom prije, proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu ostale su iste, a u odnosu na listopad lani porasle su za dva posto.

Isključujući energiju, u listopadu su u usporedbi s rujnom bile više za 0,4 posto, a u usporedbi s listopadom prošle godine za 2,1 posto.

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na inozemnom tržištu u listopadu su bile više za 0,1 posto na mjesečnoj razini, dok su na godišnjoj zadržale stabilnost.

Bez energije, te cijene su na mjesečnoj razini bile više za 0,2 posto, a na godišnjoj za 0,9 posto.

Prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD), u listopadu u odnosu na rujan proizvođačke cijene industrijskih proizvoda porasle su u opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji, za 0,2 posto, a pale su u rudarstvu i vađenju, za 2,1 posto, te u opskrbi vodom; uklanjanju otpadnih voda, gospodarenju otpadom te djelatnostima sanacije okoliša, za 0,8 posto. Proizvođačke cijene u prerađivačkoj industriji su zadržale stabilnost.

Na godišnjoj razini, proizvođačke cijene industrijskih proizvoda porasle su u opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 4,1 posto, za po 1,5 posto u rudarstvu i vađenju te djelatnosti opskrbe vodom; uklanjanja otpadnih voda, gospodarenja otpadom te djelatnostima sanacije okoliša, a u prerađivačkoj industriji za 0,3 posto, pokazala je DZS-ova statistika.