Proizvođačke cijene poljoprivrednih proizvoda porasle za 3,2 posto

Prosječne proizvođačke cijene poljoprivrednih proizvoda u četvrtom tromjesečju 2025. godine su porasle za 3,2 posto u odnosu na isto razdoblje 2024., pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS).

Cijene biljnih proizvoda više su za 0,7 posto, a cijene stoke, peradi i stočnih proizvoda za 7,7 posto.

U skupinama biljnih proizvoda koje imaju najveći udio u biljnoj proizvodnji, u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine porasle su cijene u skupini vina, za 12,4 posto, industrijskog bilja, za 3,1 posto, i žitarica, za 1,3 posto, dok su cijene voća pale za 14,8 posto.

Pale su i cijene povrća, za 6,7 posto i maslinovog ulja, za 6,5 posto.

U skupini proizvoda koji imaju najveći udio u stočarstvu, u usporedbi s istim tromjesečjem 2024. porasle su cijene goveda za 28,2 posto, mlijeka 4,2 posto, peradi, 3,7 i konzumnih jaja 14 posto, dok su cijene svinja pale za 19 posto.

Cijene dobara i usluga za tekuću uporabu u četvrtom tromjesečju 2025. u usporedbi s istim tromjesečjem 2024. niže su za 0,4 posto, na što je utjecao pad cijena energije, gnojiva i stočne hrane.

Tako su cijene energije pale za 1,8 posto, gnojiva za 0,2 posto i stočne hrane za 3,2 posto.

Pale su i cijene sjemena i sadnog materijala, za 9,6 posto. Istodobno su cijene sredstava za zaštitu bilja porasle za 2,9 posto i veterinarskih usluga za 11,4 posto.

