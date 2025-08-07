Proizvođačke cijene u srpnju porasle 0,7 posto na godišnjoj razini

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u srpnju su u usporedbi s lipnjem porasle za 0,5 posto, a u odnosu na srpanj prošle godine za 0,7 posto, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS) objavljeni u četvrtak.

Isključujući energiju, te su cijene na mjesečnoj razini ostale nepromijenjene, a na godišnjoj su razini porasle za 1,5 posto.

U srpnju, u usporedbi s mjesecom prije, proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu ukupno su porasle za 0,6 posto, a u odnosu na srpanj lani za 1,2 posto.

Isključujući energiju, u srpnju su, u usporedbi sa lipnjem, bile niže za 0,1 posto, dok su u usporedbi sa srpnjem prošle godine više za 2,3 posto.

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na inozemnom tržištu u srpnju su prema mjesecu prije bile više za 0,3 posto, dok su u odnosu na srpanj lani pale za 0,3 posto.

Bez energije, te su cijene na mjesečnoj razini ostale na istoj razini, a na godišnjoj su razini porasle za 0,8 posto.

Prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD), u srpnju u odnosu na lipanj proizvođačke cijene industrijskih proizvoda porasle su u rudarstvu i vađenju za 2,3 posto, u prerađivačkoj industriji za 0,5 posto i u opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 0,3 posto, dok su u opskrbi vodom; uklanjanju otpadnih voda, gospodarenju otpadom te djelatnostima sanacije okoliša ostale na istoj razini.

Na godišnjoj razini, proizvođačke cijene industrijskih proizvoda porasle su u rudarstvu i vađenju za 13 posto, u opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 3,3 posto, a pale su u prerađivačkoj industriji za 0,5 posto i u opskrbi vodom; uklanjanju otpadnih voda, gospodarenju otpadom te djelatnostima sanacije okoliša za 0,5 posto.