Prosječna zagrebačka plaća 1.626 eura

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Gradu Zagrebu za kolovoz ove godine iznosila je 1.626 eura, što je nominalno za 0,2 posto više u odnosu na srpanj te za 7,5 posto više u odnosu na kolovoz prošle godine.

Medijalna neto plaća za kolovoz iznosila je 1.400 eura, što znači da je polovica zaposlenih Zagrepčana imala manje, a polovica više od toga iznosa.

Prema podacima Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, najviša prosječna mjesečna neto plaća u pravnim osobama za kolovoz ove godine isplaćena je u djelatnosti vađenje sirove nafte i prirodnog plina, u iznosu od 2.394 eura.

Najniža prosječna neto plaća je zabilježena u proizvodnji kože i srodnih proizvoda, u iznosu od 953 eura.

U odnosu na prosječnu mjesečnu plaću za kolovoz na razini Hrvatske koja je iznosila 1.446 eura, prosječna zagrebačka neto plaća isplaćena za taj mjesec bila je veća za 180 eura.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Gradu Zagrebu za kolovoz ove godine iznosila je 2.323 eura, što je porast za 0,2 posto u odnosu na srpanj i porast za 7,5 posto u odnosu na kolovoz 2024. godine.