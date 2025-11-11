Sudski fijasko: Nordijska zemlja plaća 450 milijuna eura troškova nakon izgubljenog spora

Visoki sud u Velikoj Britaniji presudio je da tuženici u “cum-ex” slučaju nisu počinili prijevaru te je danska porezna uprava obvezna podmiriti većinu sudskih troškova koji su među najvećim u povijesti engleskog pravosuđa.

Danska se suočava s jednim od najvećih pravnih troškova u povijesti engleskog prava, koji se penje na stotine milijuna funti, nakon što je izgubila visokorizični slučaj porezne prijevare u Londonu.

Danska je obvezna snositi većinu sudskih troškova proizašlih iz neuspjele tužbe za tzv. cum-ex shemu, a oni se procjenjuju na oko 400 milijuna funti, prema sudskim dokumentima, piše Financial Times.

Ukupan iznos uključuje desetke milijuna funti za pokriće sudskih troškova britanskog trgovca hedge fondom Sanjaya Shaha – koji služi zatvorsku kaznu u Danskoj – i korporativnih subjekata kojima on upravlja, poznatih u postupku kao “Shahova tužena strana”.

Visoki sud je prošlog mjeseca zaključio da danska porezna uprava nije uspjela dokazati da su tuženici – uključujući Shaha i njegov britanski hedge fond Solo Capital – prevarili Dansku za oko 1,4 milijarde funti u shemi povrata poreza na dividende.

Danska, Njemačka, Italija i Francuska spadaju među europske zemlje koje su najviše pogođene skandalom “cum-ex”, u kojem su vlade navodno prevarene tako da su vratile milijarde eura poreza na dividende koje nikada nisu bile plaćene.

Slučaj u Londonu bio je jedan od najsloženijih i po vrijednosti najvećih ikada pred engleskim sudovima. Glavno suđenje, koje je završilo u travnju, imalo je 26 odvjetnika i trajalo 138 dana. Zaključno pismo od strane sudskih stručnjaka sadržavalo je oko 5350 stranica.

Agencija je optužila Shaha i viši menadžment njegovog hedge fonda za obmanu putem “cum-ex” trgovanja. No sudac Andrew B. Baker je utvrdio da, iako su neki tuženici, uključujući Shaha, bili nepošteni u raznim radnjama, uprava nije uspjela izgraditi svoj slučaj.

Kontrole porezne uprave za procjenu i isplatu zahtjeva za povrat poreza na dividende bile su “toliko labave da su gotovo nepostojeće”, utvrdio je sudac.