Prva narudžba Siemensovih lokomotiva Vectron u Hrvatskoj

Siemens Mobility osigurao je svoju prvu narudžbu lokomotiva Vectron u Hrvatskoj, čime dodatno jača prisutnost u srednjoj i jugoistočnoj Europi. Hrvatsko logističko poduzeće ENNA Logic d.o.o. naručilo je pet višesustavnih lokomotiva Vectron zajedno s dugoročnim ugovorom o sveobuhvatnom održavanju na razdoblje do 30 godina.

Ova narudžba predstavlja strateški ulazak poduzeća Siemens Mobility na hrvatsko tržište lokomotiva te se njome potvrđuje rastuća potražnja za interoperabilnim željezničkim rješenjima visokih performansi na području šire regije srednje i istočne Europe. Isporuka lokomotiva planirana je za proljeće 2027., a usluge održavanja započet će iste godine.

Projektirane za prekogranični promet diljem Europe

Lokomotive Vectron bit će homologirane za prometovanje u 11 europskih zemalja: Njemačkoj, Austriji, Mađarskoj, Poljskoj, Češkoj, Slovačkoj, Rumunjskoj, Bugarskoj, Sloveniji, Hrvatskoj i Srbiji. Zahvaljujući tome, idealno su prilagođene međunarodnom teretnom prijevozu te će podržati logističke aktivnosti poduzeća ENNA Logic na ključnim europskim prometnim koridorima.

Lokomotive iz platforme Vectron proizvedene su u tvornici lokomotiva Siemens Mobility u Münchenu te su jedna od najuspješnijih obitelji lokomotiva u Europi, poznatih po visokoj pouzdanosti, fleksibilnosti i učinkovitosti tijekom cijelog životnog vijeka.

„Ovo ulaganje predstavlja važan korak u dugoročnom rastu poduzeća ENNA Logic te se njime potvrđuje naša predanost daljnjem jačanju međunarodnih usluga željezničkog teretnog prijevoza za korisnike diljem regije. Ulaganje odražava naše povjerenje u provjerenu tehnologiju visokih performansi te u dugoročno partnerstvo u području održavanja kojim će se povećati pouzdanost, operativna učinkovitost i konkurentnost”, rekla je Ana Soldo, glavna izvršna direktorica poduzeća ENNA Logic.

“Vectron, kao modularna višesustavna platforma s podrškom za tri naponske razine, omogućuje učinkovit prekogranični prijevoz bez potrebe za zamjenom lokomotiva na granicama. Time se znatno smanjuju operativni zastoji i povećava učinkovitost transportnih procesa. Usto, integriranim višegodišnjim modelom održavanja korisniku se pruža dodatna predvidljivost troškova održavanja i visoka razina tehničke pouzdanosti tijekom cijelog životnog vijeka.

Prodali više od 3000 lokomotiva

Uvjereni smo da to predstavlja značajan tehnološki iskorak u daljnjem jačanju željezničkog teretnog prijevoza u regiji te da će projekt s poduzećem ENNA Logic otvoriti prostor za nove zajedničke projekte u budućnosti. Veselimo se nastavku suradnje na implementaciji ovih rješenja i njihovoj dugoročnoj primjeni”, zaključuje dr. sc. Krešimir Nevistić, voditelj Siemens Mobilityja u Hrvatskoj.

Do danas je Siemens Mobility prodao gotovo 3000 lokomotiva Vectron za više od 115 korisnika, pri čemu pojedine izvedbe postižu najveću brzinu do 230 km/h. Ova vozila odobrena su za prometovanje u 20 zemalja, a lokomotive Vectron dosad su ostvarile više od 1,4 milijarde kilometara u prometu.