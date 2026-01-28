Ova država gradi najbrži vlak na svijetu brzine do 603,5 km/h. Može li voziti u Europi?

Očekuje se da će vlak moći postići brzinu do 603,5 km/h, što daleko nadmašuje trenutno jedini komercijalni maglev vlak na svijetu, kineski Shanghai Maglev, koji postiže brzinu do 460,2 km/h.

Nasuprot tome, najbrži europski vlakovi, francuski TGV i talijanski AGV Italo, postižu brzinu između 306 i 354 km/h.

Obično putovanje vlakom od Tokija do Nagoye traje između jednog sata i 26 minuta do dva i pol sata ili više, ovisno o tome koriste li putnici brže vlakove (Shinkansen) ili sporije vlakove Kodama ili Hikari.

Međutim, linija Chuo-Shinkansen serije L0 koja se trenutno gradi vjerojatno će skratiti ovo vrijeme putovanja na samo 40 minuta.

Kad bi prometovao u Europi, ovaj bi vlak smanjio vrijeme putovanja između Londona i Edinburgha na samo 60 minuta – putovanje koje u trenutnim vlakovima u Ujedinjenom Kraljevstvu traje između četiri i pet sati i 45 minuta, prenosi Euronews.

Što čini L0 seriju tako brzom?

Serija L0 koristit će magnetsku levitaciju (maglev), tehnologiju koja podiže vlak iznad tračnica, omogućujući da se vagoni pokreću naprijed pomoću drugog elektromotora.

Koristeći i električnu energiju i magnete, ova metoda omogućuje vlaku da klizi zrakom nezamislivim brzinama.

Nakon što bude komercijalno operativan, vlak serije L0 moći će putovati od Tokija do Osake za jedan sat, putovanje koje trenutno traje od dva sata i 20 minuta do četiri sata.

Ne treba ni spominjati da ovaj futuristički vlak zahtijeva ogromna ulaganja, a troškovi su do sada dosegli oko 52 milijarde funti (59,9 milijardi eura).

Projekt, čiji je izvorni završetak bio planiran za 2027. godinu, već je odgođen za osam godina, a realniji datum otvorenja sada je vjerojatno između 2034. i 2035. godine.

Može li ovaj vlak voziti u Europi?

Iako će ljubitelji vlakova biti oduševljeni kada čuju za ovaj novi razvoj događaja, postavlja se pitanje bi li ovaj vlak mogao voziti izvan Japana, na tržištima poput Ujedinjenog Kraljevstva ili Europe?

Integracija takvog brzog vlaka na britansko ili europsko tržište mogla bi biti puno izazovnija nego što se čini. To je zato što se ta tržišta obično jednako, ako ne i više, usredotočuju na udobnost korisnika, cjelokupno iskustvo putovanja, luksuz i pristupačnost putovanja vlakom.

Vlak poput serije L0 zahtijevao bi značajna ulaganja, kao i infrastrukturnu podršku, jer ne bi mogao voziti postojećim željezničkim prugama. Većina pruge također mora biti kroz tunele, koji bi se morali iskopati posebno za tu svrhu.

Također troši puno više energije od uobičajenih britanskih ili europskih vlakova, što dodatno povećava troškove. I ima manji kapacitet od većine europskih vlakova, što bi otežalo postizanje točke rentabilnosti u smislu troškova.

