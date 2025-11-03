Novi noćni vlak povezivat će tri europska grada

Još jedan novi noćni vlak uskoro bi se mogao pridružiti rastućoj europskoj floti. Trebao bi povezivati Švicarsku, Dansku i Švedsku.

Projekt trenutno čeka odobrenje švicarskog parlamenta. Ako dobije zeleno svjetlo, noćni vlakovi će prometovati tri puta tjedno, a prvi polazak planiran je 15. travnja 2026.

Švicarske savezne željeznice (SBB) ovog su tjedna predstavile planove za novi noćni vlak koji će putovati od Basela do Kopenhagena u Danskoj i Malmöa u Švedskoj, prenosi Euronews.

Glasnogovornik tvrtke rekao je da nova usluga čini klimatski prihvatljiva putovanja u sjevernu Europu još dostupnijima te je dodao da zadovoljava rastuću potražnju za održivom prekograničnom mobilnošću.

Vlak koji ima vagone sa prostorom za spavanje polazit će iz Basela u 17:35 srijedom, petkom i nedjeljom. Putovanje će trajati 16 sati, a u Malmö će stići u 9:35, prema SBB-u.

Iz Malmöa će vlakovi polaziti u 18:57 četvrtkom, subotom i ponedjeljkom, a u Basel će stizati u 11:30, a vrijeme putovanja bit će 16 sati i 30 minuta.

Vlak će prijeći udaljenost od oko 1400 kilometara. Na putu će se zaustaviti u Freiburgu (Breisgau), Karlsruheu, Mannheimu, Frankfurtu (Main) Südu i Hamburgu u Njemačkoj te Padborgu, Koldingu, Odenseu, Høje Taastrupu i zračnoj luci Kopenhagen u Danskoj.

Zbog ograničenja voznog reda, vlakovi se neće zaustavljati na glavnom kolodvoru u Kopenhagenu, ali putnici mogu stići do danske prijestolnice iz Høje Taastrupa ili zračne luke Kopenhagen za oko 15 minuta koristeći gradsku željeznicu S-Bahn.

Vagon za spavanje moći će primiti oko 350 putnika u spavaćim i sjedećim vagonima.

Očekuje se da će ulaznice za uslugu EuroNight biti puštene u prodaju od 4. studenog.

Novi vlak za spavanje čeka državno financiranje

Noćni vlakovi brzo postaju jedan od najpopularnijih načina putovanja Europom, no njihov napredak koče problemi visokih operativnih troškova.

Nedavno je austrijski nacionalni željeznički operater ÖBB objavio da će njegovi noćni vlakovi koji povezuju Pariz s Bečom i Berlinom biti ukinuti od sredine prosinca nakon što je francuska vlada ukinula financiranje.

Prijedlog za novo putovanje od Švicarske do Švedske još je uvijek na čekanju jer željeznička tvrtka čeka odobrenje za financijsku potporu vlade.

Švicarska vlada je do 2030. godine namijenila 47 milijuna švicarskih franaka (50,6 milijuna eura) za potporu međunarodnim noćnim željezničkim uslugama u sklopu Zakona o CO2, čiji je cilj prepoloviti emisije zemlje u sljedećih 5 godina. Međutim, to još uvijek treba odobriti parlament u zimskom zasjedanju.

Ako financiranje ne bude odobreno, SBB kaže da će obavijestiti putnike i vratiti novac za već rezervirane karte.

