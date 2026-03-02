Psihijatrijska bolnica na Ugljanu ulaže četvrt milijuna eura u videonadzor, puno više u energetsku obnovu

Bolnica na Ugljanu nastavlja s energetskom obnovom – raspisat će natječaj za obnovu još tri zgrade procijenjene na pet milijuna eura plus PDV. U sklopu tog natječaja nabavit će i videonadzor procijenjen na 240 tisuća eura plus PDV.

Psihijatrijska bolnica na Ugljanu najavila je u Prethodnim savjetovanjima Narodnih novina natječaj za energetsku obnovu i videonadzor tri svoje zgrade. Procijenjena vrijednost obnove iznosi 5,06 milijuna eura plus PDV, a videonadzora 240 tisuća eura plus PDV. Projekt se s 85 posto udjela sufinancira sredstvima Europske unije.

Energetska obnova temeljite je te ne obuhvaća samo sanaciju zidova, podova i stropova. Tu su i drugi radovi poput sanacije instalacija vodovoda i kanalizacije, ugradnje dizala, ugradnje dizalica topline, ugradnje solarnih kolektora, modernizacije rasvjete i drugi.

Oprema za snimanje između ostale opreme uključuje i 54 kamere. Riječ je o 44 anitivandal dome (kupolaste) kamere i 10 bullet (izduženih) kamera.

Glavni kriterij za izbor tvrtke koja će provoditi energetsku obnovu je cijena sa 60 posto utjecaja. Tu su još iskustvo stručnjaka i duljina jamstvenog roka, svaki s 20 posto utjecaja. Trogodišnji prihod tvrtke koja bude izabrana mora biti najmanje 5,06 milijuna eura plus PDV. Mora imati i najmanje jedne, a najviše pet radova koji zbrojeno vrijede 5,06 milijuna eura plus PDV u posljednjih pet godina.

Glavni kriterij za izbor tvrtke zadužene za videonadzor je cijena s 90 posto utjecaja. Preostalih 10 posto odnosi se na jamstvo. Za ovaj posao nije naveden minimum potrebnih prihoda tvrtke koja se javlja na natječaj.

Nevezano uz ovaj natječaj, energetski će se obnoviti i osam javnih zgrada u Općini Sali te zgrada Općine Vir. Prije četiri godine u bolnici Ugljan završena je energetska obnova pet od osam zgrada, tada vrijedna više od 23 milijuna kuna.