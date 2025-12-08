Qelo objavio rezultate i koliko se električnih vozila očekuje na hrvatskim cestama

Izvještaj tvrtke Qelo za treće tromjesečje 2025. godine otkrio je kako interes za uslugama punjenja električnih automobila u Hrvatskoj raste, a na tome i grade svoj poslovni plan. Otvaraju nove punionice i nude uslugu punjenja kod partnera Qelo karticom. Sljedeće godine na hrvatskim cestama očekuju oko 40.000 električnih vozila.

Tvrtka Qelo koja upravlja punionicama za električne automobile i pruža uslugu punjenja na svojim i punionicama partnera, objavila je izvještaj za treće tromjesečje 2025. godine.

U priopćenju tim povodom ističu snažan rast svog poslovanja, ubrzanu izgradnju mreže punionica i niz novih razvojnih aktivnosti.

Novi punjači

Tijekom trećeg tromjesečja u rad su pustili nove punjače u Puli, Novoj Gradiški i Ivancu. Na navedenim lokacijama dostupno je ukupno dvanaest novih mjesta za punjenje, uključujući 8 ultra-brzih (UFC) priključaka.

Do kraja godine Qelo planira postaviti punjače na još četiri lokacije: Lučko, Dugo Selo, Županja i svoju prvu punionicu u Dalmaciji – u Vodicama. Na te četiri lokacije bit će dostupno još četrnaest novih UFC priključaka, čime se značajno povećava dostupnost brzog punjenja na ključnim prometnim pravcima i urbanim središtima.

Za 2026. već je ugovorena gradnja punionica na pet novih lokacija s ukupno 24 UFC priključka, dok je dugoročni cilj do kraja 2026. postaviti infrastrukturu na dodatnih deset lokacija u Dalmaciji, Primorju i Zagrebu, s još 40 novih UFC priključaka.

Rast

U razdoblju od srpnja do rujna Qelo bilježi veliki rast korisničke baze te kontinuiran porast broja mjesečno izdanih računa. Usporedno s time, bilježi se veći broj punjenja, veći volumen potrošene energije te povećanje prosječnog broja punjenja po korisniku. Ovi pokazatelji potvrđuju da hrvatsko tržište e-mobilnosti ulazi u fazu ubrzanog razvoja.

Tvrtka nastavlja produbljivati suradnju s finskim proizvođačem opreme Kempower, jednim od vodećih europskih dobavljača rješenja za brzo i ultra-brzo punjenje. Paralelno s time, Qelo razvija nove promotivne aktivnosti kako bi dodatno povećao vidljivost i dostupnost svojih usluga.

Usporedba prihoda Qela u trećem tromjesečju ove i prošle godine; Izvor: Izvještaj tvrtke

„Ono što danas vidimo na terenu potvrđuje da je tranzicija prema električnoj mobilnosti u punom zamahu. Broj korisnika i potrebe za pouzdanim, brzim i dostupnim punjenjem rastu iz mjeseca u mjesec. Naš je cilj osigurati da Hrvatska ima infrastrukturu koja može pratiti taj ritam – ne samo u velikim gradovima, nego i na ključnim prometnim pravcima i turističkim destinacijama. Pritom nam je važno da korisničko iskustvo ostane jednostavno, intuitivno i bez nepotrebnih koraka. U tome je snaga Qela: jedan sustav, jedna kartica, jedno rješenje za sve. Nastavit ćemo investirati i širiti mrežu kako bismo omogućili da električna mobilnost postane standard, a ne iznimka.“ – izjavio je Tomislav Ivanetić, direktor za razvoj tvrtke Qelo

Koliko električnih vozila se očekuje na hrvatskim cestama?

Qelo svoj poslovni model gradi na europskim projekcijama prema kojima bi već 2026. godine na hrvatskim cestama moglo voziti oko 40 tisuća električnih vozila, dok se do 2030. očekuje rast na čak 200 tisuća. U takvom okruženju ključnu ulogu ima Qelo kartica, koja omogućuje jednostavno i brzo punjenje na svim kompatibilnim punjačima, uz jedinstvenu mjesečnu fakturu i autorizaciju u jednom koraku.

Na upit Forbesa Hrvatska o tome odnosi li se tih 40.000 i na turiste, Tomislav Ivanetić je pojasnio da bi uz sve podatke i ekstrapolaciju punjenja Qelo mreže u dva najjača turistička mjeseca ove godine, te isporuke iz poticaja za pravne osobe, ali i najavljenih za flote i prijevozničke tvrtke početkom godine, ta brojka zajedno s turistima u električnim vozilima mogla biti i daleko veća.

Qelov direktor za razvoj Tomislav Ivanetić; Foto: Qelo

“Mogu reći da smo pozitivni i zbog velikog rasta kupovine EV u Sloveniji što znači da se val širi i na prostore bliske nama. S trenutnih više od 10.000 registriranih, te isporuke iz poticaja sljedeća bi godina trebala biti rekordna, a kada tome pribrojimo turizam iz zemalja koje imaju daleko veće postotke registracija od nas onda dolazimo do ovih brojki.

Ukratko, gotovo 3.000 vozila je prijavljeno u poticajima za pravne osobe krajem godine, u javnoj raspravi je i poziv za flote te prijevoznike koji će na ceste dovesti dodatnih nekoliko tisuća vozila. Tu su privatne osobe, za što također postoji interes od sigurno 3.000 – 4.000 vozila. Sveukupno bi mogli u 2026. godini udvostručiti broj domaćih na 20-ak tisuća, što znači da će u sezoni biti barem dvostruko više EV na cesti. Ako će taj broj biti veći očekujte nezadovoljne turiste” -rekao je Ivanetić.

Iako to zvuči ohrabrujuće za industriju, takva sezonalnost za operatore stavlja velike izazove. Qelo je zato jako fokusiran na turistički potencijal i radi na popunjavanju praznine koja je nastala na autocestama. Primjer je Istra u kojoj danas ima više od 1,5 MW instalirane snage, a u 2026. je plan udvostručiti ga na 3MW s perspektivom za 5MW do kraja desetljeća.

Qelo uskoro seli u svoje novo sjedište u Selskoj ulici 136 u Zagrebu. U sklopu novog prostora bit će postavljen i dodatni javni punjač, čije se puštanje u rad očekuje početkom godine.