Rafinerija u Pančevu stala s radom, Srbi Rusima dali 50 dana da nađu kupca za NIS

NIS-ova rafinerija u Pančevu je pred gašenjem, a njezin nastavak rada ovisi o tome hoće li im Amerikanci izdati licencu. Kako to državu stavlja u nezavidnu poziciju, srpska Vlada od Rusa je zatražila da prodaju nis u roku od 50 dana.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić priopćio da je rafinerija nafte u Pančevu, jedina u Srbiji, u procesu tople cirkulacije. To je termin za stanje u kojem sustavom cirkulira količina sirovina dovoljna da ostane funkcionalan. Do potpunog obustavljanja rada rafinerije ostala su još četiri dana. S obzirom da je NIS u vlasništvu ruskih tvrtki koje su sankcionirane, nastavak rada ovisi o američkom OFAC-u koji odlučuje o izdavanju licence.

“Suočavamo se s velikim problemima. Htio bih vas obavijestiti da se rafinerija NIS nalazi u tehnološkom procesu tzv. tople cirkulacije, odnosno tihog hoda. Još nije zatvorena i ugašena, ali je to već niži režim rada u odnosu na uobičajen. Imamo još četiri dana do potpunog gašenja rafinerije, ukoliko ne dođe do odobravanje licence od strane američke vlade”, priopćio je Vučić, a prenosi B92.

Rezerve imaju do prosinca, a onda…

“Mi smo se nadali i očekivali da ćemo jučer dobiti licencu, međutim iz brojnih razgovora sa američkim partnerima od sinoć i jutros došli smo do zaključka da ima još stvari koji žele vidjeti i razmatrati i eventualno dati potvrdu licence od 45 do 60 dana”, dodao je.

Vučić je podvukao da će se u četvrtak rafinerija zaustaviti u potpunosti ukoliko ne dobije operativnu licencu. Ako se ona zaustavi, potrebno je najmanje 14 dana za njezino ponovno pokretanje.

Pojasnio je da bi problem s rafinerijom utjecao na proizvodnju struje, funkcioniranje toplana, opću sigurnost, rast cijena goriva i druge probleme.

Srbija ima dovoljno rezervi za opskrbu do kraja prosinca, a mazuta za sljedećih godinu dana.

N1 Srbija navodi kako je Vlada Srbije Rusima dala rok od 50 dana da nađe novog vlasnika za NIS. Ako se to ne dogodi, Srbija će po isteku tog roka uvesti svoju upravu u NIS i ponuditi Rusima najveću moguću cijenu za tu kompaniju.

“Poslije 50 dana, ako ne dođe do stvaranja kupoprodajnog ugovora, mi nemamo izbora, i ni tada nećemo nacionalizirati tvrtku odmah, već ćemo uvesti svoju upravu i onda ponuditi najvišu moguću cijenu i da platiti najvišu moguću cijenu ruskim prijateljima”, rekao je Vučić na konferenciji za novinare.