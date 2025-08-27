Rast hrvatskog gospodarstva ubrzao na 3,4 posto

Zahvaljujući ponajviše rastu osobne potrošnje i investicija, hrvatsko gospodarstvo poraslo je u drugom tromjesečju za 3,4 posto na godišnjoj razini, brže nego u prethodnom kvartalu.

Državni zavod za statistiku (DZS) objavio je srijedu prvu procjenu prema kojoj je bruto domaći proizvod (BDP) u drugom tromjesečju realno porastao za 3,4 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje.

To je već 18. kvartal zaredom kako gospodarstvo raste, i to brže nego u prethodnom tromjesečju, kada je rast iznosio 2,9 posto.

Ubrzan rast potrošnje i investicija

Prema podacima DZS-a, potrošnja kućanstava, što je najveća sastavnica BDP-a, porasla je u proteklom kvartalu za 4,0 posto na godišnjoj razini, znatno brže u odnosu na prethodno tromjesečje, kada je rast iznosio 1,7 posto.

Bruto investicije u fiksni kapital porasle su, pak, za 5,2 posto, brže u odnosu na 4,5 posto u prethodnom kvartalu.

Državna potrošnja porasla je za 2,4 posto, nakon što je u prethodnom tromjesečju ojačala 5,8 posto. Uvoz roba i usluga uvećan je, pak, za 3,3 posto, znatno manje u odnosu na 8,8 posto u prethodnom kvartalu.

Pritom je uvoz roba povećan za 0,9, a usluga za 16,4 posto. Izvoz roba i usluga porastao je, pak, u proteklom tromjesečju za 1,6 posto na godišnjoj razini, znatno sporije u odnosu na 6-postotni rast u prethodnom kvartalu.

Pritom je izvoz roba porastao za 3,7 posto, dok je izvoz usluga pao za 0,3 posto.

Rast i dalje brži od prosjeka EU-a

Prema sezonski prilagođenim podacima DZS-a, gospodarstvo je u drugom tromjesečju poraslo 3,2 posto na godišnjoj, a 1,2 posto na kvartalnoj razini.

Tako je rast domaćeg gospodarstva i dalje znatno brži u odnosu na prosjek u Europskoj uniji (EU).

Eurostat je nedavno objavio da je u drugom tromjesečju gospodarstvo EU-a, prema sezonski prilagođenim podacima, poraslo za 0,2 posto u odnosu na prethodni kvartal, dok je na godišnjoj razini poraslo za 1,5 posto.

Gospodarstvo eurozone je, pak, u tom tromjesečju poraslo 0,1 posto na kvartalnoj, a 1,4 posto na godišnjoj razini.

Postani dio Forbes zajednice Najrelevantniji sadržaj iz svijeta biznisa - izravno na vaš e-mail. Prijavi se