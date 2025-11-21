Ravnomjeran rast poslovne aktivnosti u eurozoni u studenom

Poslovna aktivnost u eurozoni porasla je u studenom istim tempom kao i sredinom jeseni, predvođena kontinuiranim dobrim rezultatima u sektoru usluga, pokazalo je u petak istraživanje S&P Globala.

Indeks menadžera nabave (PMI) u privatnom sektoru eurozone zadržao se u studenom, više-manje, na razini iz prethodnog mjeseca i iznosio je 52,4 boda, prema preliminarnim izračunima Hamburške komercijalne banke (HCOB) koja sastavlja izvješća za S&P Global.

To znači da se zadržao blizu najviše razine u preko dvije godine.

Vrijednosti iznad 50 bodova signaliziraju rast aktivnosti, a one niže njihov pad.

Aktivnost u uslužnom sektoru ponovno je bila pokretač rasta, iako je PMI tek blago porastao u odnosu na listopad, na 53,1 bod.

Industrija je pak posustala, balansirajući na korak od stagnacije.

“Uslužni sektor u eurozoni ulijeva tračak nade”, rekao je glavni ekonomist HCOB‑a Cyrus de la Rubia u priopćenju.

Industrija je pak već mjesecima “zaglavila na ničijoj zemlji” stagnacije, dodaje De la Rubia.

Potražnja za industrijskim dobrima i dalje je slaba i još nas nekoliko mjeseci, možda i tromjesečja, dijeli od duljeg razdoblja rasta aktivnosti u proizvodnom sektoru, napominje glavni ekonomist HCOB-a.

Proizvodni sektor u dva vodeća gospodarstva eurozone, Njemačkoj i Francuskoj, “kreće se u istom smjeru, nažalost, pogrešnom”, i muku muči sa slabom potražnjom.

Njemačka industrijska proizvodnja tek je za dlaku iznad razine stagnacije, a francuska u posljednje vrijeme bilježi izrazitiji pad.

Kada bi se politička situacija u Francuskoj dugoročno stabilizirala, kompanije bi vjerojatno više ulagale, što bi značilo i rast proizvodnje, objašnjava De la Rubia.

Kad se isključe dva vodeća gospodarstva, poslovna aktivnost u eurozoni porasla je u studenom najbržim tempom od travnja 2023.

“Sektor industrije koči rast, ali uslužni sektor ima veliki udio u gospodarstvu u cjelini, pa bi eurozona u posljednjem tromjesečju (ove godine – op. ur.) trebala rasti brže nego u trećem kvartalu”, izjavio je De la Rubia.

Poslovni čelnici u industriji pokazali su ipak pojačani optimizam u prognozama za idućih 12 mjeseci, godinu dok su očekivanja u uslužnom sektoru neznatno oslabila, pokazali su podaci HCOB‑a.