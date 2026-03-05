Njemački Rheinmetall preuzima DOK-ING, centar poslovanja ostaje u Zagrebu

Njemački Rheinmetall, tehnološka grupacija iz sektora obrambene industrije, potpisao je ugovor o planiranom preuzimanju većinskog udjela u hrvatskoj tvrtki DOK-ING, specijaliziranoj za besposadne kopnene sustave.

Rheinmetall će preuzeti 51 posto udjela u tvrtki osnovanoj 1991. godine, dok će osnivač i dosadašnji jedini vlasnik, Vjekoslav Majetić, zadržati preostalih 49 posto. Ulazak Rheinmetalla u vlasničku strukturu DOK-ING-a dovršit će se po dobivanju odobrenja nadležnih regulatornih tijela. Obje strane su se suglasile da vrijednost transakcije ostaje povjerljiva informacija.

Prema javno dostupnim podacima, DOK-ING je u 2024. godini imao 61,73 milijuna eura prihoda i 11,26 milijuna eura dobiti. Zapošljavao je 230 ljudi čija je prosječna plaća 2657 eura neto.

DOK-ING će nastaviti poslovati iz sjedišta u Zagrebu, uz postojeći menadžment na čelu tvrtke kako bi se osigurala strateška kontinuitet i operativna stabilnost, u skladu s dogovorom i uz potporu Rheinmetalla. Time se dodatno potvrđuje uloga Hrvatske kao važnog središta razvoja i proizvodnje unutar europske obrambene industrije.

U nazočnosti potpredsjednika Vlade i ministra obrane Republike Hrvatske Ivana Anušića, ugovor su potpisali Vjekoslav Majetić, osnivač DOK-ING-a i Björn Bernhard, izvršni direktor odsjeka Vehicle Systems Europe u Rheinmetallu.

„Partnerstvo s Rheinmetallom označava sljedeću fazu razvoja DOK-ING-a. Tijekom više od tri desetljeća izgradili smo snažne tehnološke kapacitete i ostvarili snažnu međunarodnu prisutnost na zahtjevnim tržištima. Sada smo došli u fazu u kojoj daljnje stvaranje vrijednosti i povećanje proizvodnih kapaciteta zahtijevaju partnera s velikim industrijskim kapacitetom, stručnosti u integraciji sustava i globalnim pristupom tržištu. DOK-ING je izgrađen na entuzijazmu, znanju i hrabrosti naših ljudi. Taj identitet ostaje nepromijenjen. Razvoj, inženjerska izvrsnost i ključne kompetencije ostat će u Hrvatskoj. Udruživanjem s Rheinmetallom stvaramo uvjete za proširenje proizvodnih kapaciteta, ubrzanje razvoja nove generacije specijaliziranih besposadnih sustava i jačanje dugoročne konkurentnost. Ovaj strateški iskorak pozicionira DOK-ING za održiv rast i dodatno učvršćuje ulogu Hrvatske u europskom obrambenom i tehnološkom okruženju“ – rekao je Majetić

„Kombinacija Rheinmetallove stručnosti u području taktičkih vozila i sposobnosti DOK-ING-a u području besposadnih sustava stvorit će snažnu tržišnu poziciju s velikim potencijalom za budućnost. Istodobno uspostavljamo snažnu prisutnost u Hrvatskoj, članici EU-a i saveznici u NATO-u, te dobivamo pristup ovom iznimno zanimljivom tržištu. U Hrvatskoj ćemo uspostaviti naš kompetencijski centar za besposadne i autonomne sustave za vojne primjene. Cilj nam je zauzeti vodeću tržišnu poziciju u segmentu besposadne borbene potpore i oklopnih inženjerijskih vojnih sustava. U ovom segmentu vidimo značajan potencijal rasta te vjerujemo da s novim proizvodima na globalno tržište ulazimo u pravom trenutku, što potvrđuju aktualni i planirani projekti nabave u brojnim zemljama.

DOK-ING i Rheinmetall vodeći su europski dobavljači u svojim specijaliziranim područjima, a udruživanjem snaga možemo realizirati zahtjevne projekte. Zajedno želimo postaviti nove standarde i otvoriti put besposadnim kopnenim sustavima spremnima za serijsku proizvodnju i operativnu uporabu“ – rekao je Bernhard.

DOK-ING ima snažnu tržišnu poziciju u području besposadnih rješenja za razminiranje te operacije u opasnim i visokorizičnim okruženjima u civilnom i vojnom sektoru. Od osnutka je tvrtka isporučila oko 500 platformi kupcima u više od 40 zemalja. DOK-ING-ova besposadna rješenja za razminiranje iznimno su učinkovita u Ukrajini.

Dvije su kompanije već u listopadu 2024. godine započele stratešku suradnju koje je u početnoj fazi bilo usmjereno na zajednički razvoj besposadnih kopnenih sustava za mobilnost, protumobilnost (razminiranje i polaganje mina) te operacije borbene potpore. Poseban aspekt partnerstva Rheinmetalla i DOK-ING-a jest njegovo u potpunosti europsko podrijetlo i stvaranje dodane vrijednosti unutar Europe.

Kroz partnerstvo DOK-ING i Rheinmetall planiraju razviti širok spektar rješenja za borbene i borbeno-potporne operacije. To uključuje projekt besposadnog naoružanog sustava potpore (poznatog kao „Wingman”) namijenjenog djelovanju uz borbene tenkove i borbena vozila pješaštva, za izviđanje i vatrenu potporu. Ti će se sustavi koristiti i uz postojeće Rheinmetallove proizvode, poput glavnog borbenog tenka Panther KF51, tenka za izvlačenje Büffel/Buffalo te oklopnog inženjerijskog vozila Kodiak.

Razvoj se temelji na DOK-ING-ovoj novoj teškoj platformi Komodo, nosivosti veće od 8,5 tona. Rheinmetall osigurava napredne module sposobnosti i kompletima opreme, uključujući sustave za izravnu i neizravnu paljbu, razminiranje i polaganje mina, autonomne sposobnosti te logistiku.