Rheinmetall predstavio mogućnosti suradnje potencijalnim hrvatskim partnerima

Predstavnici njemačke kompanije Rheinmetall u petak su predstavili svoj portfelj hrvatskim tvrtkama iz područja obrambene industrije, s ciljem mogućeg uključivanja u globalne dobavne lance Rheinmetalla i sudjelovanja u zajedničkim razvojnim, proizvodnim i inovacijskim projektima.

Događaj je organizirala Hrvatska gospodarska komora pod nazivom “Rheinmetall Industry Day Croatia 2026.”.

Rheinmetall je predstavio portfelj koji uz ostalo obuhvaća kopnene sustave i i taktička vozila, logistička vozila, pomorske sustave, streljivo i sustave protuzračne obrane.

Pregovori Dok-Inga i Rheinmetalla u završnici

Viši potpredsjednik za globalne poslovne operacije tvrtke Rheinmetall Peter Fleischmann rekao je da ulazak Rheinmetalla na hrvatsko tržište označuje početak dugoročnog strateškog partnerstva, zasnovanog na ciljanim ulaganjima, bliskoj suradnji s domaćom industrijom i jačanju izvoznih kapaciteta.

Rheinmetall s hrvatskim partnerima želi graditi suradnju na iznimnom tehnološkom znanju vrhunskim hrvatskim inženjerskim i tehnološkim stručnjacima te pozicionirati Hrvatsku kao centar izvrsnosti za robotske i pomorske tehnologije, rekao je.

Ukazao je na važnost novog strateškog partnerstva između Rheinmetalla i DOK-ING-a, globalnog lidera u području besposadnih kopnenih sustava za razminiranje i druge namjene, kao i akviziciju tvrtke NVL, dijela Rheinmetallove nove divizije Naval Systems specijalizirane za gradnju pomorskih plovila koja posluje u Rijeci od 2022. godine.

Nada se uspješnoj suradnji s hrvatskom vladom i hrvatskim industrijskim sektorom.

Predsjednik uprave DOK-ING-a Gordan Pešić kazao je kako DOK-ING pregovara s Rheinmetallom kao i da su pregovori u završnici.

“Dok-Ing svoju ulogu vidi u strateškom vidu suradnje u području besposadnih sustava gdje se može uklopiti u ekosustav konvencionalnih sredstava koje Rheinmetall već ima u svojem portfelju. Drago nam je što možemo napraviti industrijsku vertikalu kroz suradnju s obrambenom industrijom Hrvatske. Cilj je formirati vertikalu vezanu za industriju besposadnih sustava na zemlji u zraku i na vodi”, rekao je Pešić.

Koristi DOK-ING-a od partnerstva sa Rheinmetallom vidi u zajedničkom interesu prema razvoju besposadnih sustava u svim domenama. Kazao je da su novi sustavi DOK-ING-a visoko modularni i mogu zaprimati razne visinske module.

“Govorimo o visokointeroperabilnim sustavima s određenim elementima umjetne inteligencije”, rekao je Pešić pojasnivši da se radi o besposadnom sustavu na bazi modularne platforme Komodo.

To je višenamjensko, modularno besposadno kopneno vozilo dizajnirano za djelovanje u ekstremnim uvjetima poput radijacije, požara ili minskih polja te se odlikuje dizelsko-električnim hibridnim pogonom i otvorenom arhitekturom koja omogućuje brzu izmjenu misijskih modula. Pogodan je i za protuzračnu obranu, odnosno borbu protiv dronova, zaštiti kritične infrastrukture, blokiranju neprijateljskih kretanja i slično.

Komodo je primarni razlog interesa Rheinmetalla za suradnju s DOK-INGom, rekao je Pešić.

Spajanje hrvatskih tvrtki i svjetskih igrača na tržištu obrane

Zamjenik predsjednika Hrvatske gospodarske komore Tomislav Radoš kazao je da je pred Hrvatskom veliki investicijski ciklus u obranu te da je cilj HGK-a hrvatske tvrtke spojiti s glavnim svjetskim igračima na tržištu obrane. Kaže da u Hrvatskoj postoji dosta takvih poduzeća.

Izvijestio je da je HGK kroz Zajednicu obrambene industrije mapirao domaću obrambenu industriju i identificirao znanja, tehnologije i proizvodne mogućnosti koje hrvatske kompanije mogu ponuditi

Smatra da bi suradnja Rheinmetalla i hrvatske obrambene industrije mogla bi biti među najznačajnijim razvojnim projektima i otvoriti nove mogućnosti za domaće proizvođače, razvojne tvrtke i istraživačke institucije.