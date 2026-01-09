Riječki KBC koristit će robote u urološkim operacijama. Naručuju dva robotska sustava

KBC Rijeka nabavlja dva robota koja će koristiti kod operacija u urologiji. Procijenjena vrijednost im je 4,2 milijuna eura bez PDV-a.

KBC Rijeka najavio je u Prethodnim savjetovanjima Narodnih novina natječaj za napredni robotski sustav za asistiranu urologiju / kirurgiju procijenjene vrijednosti 4,2 milijuna eura bez PDV-a.

Natječaj je podijeljen u dvije grupe, što znači da planiraju nabaviti dva robotska sustava. Prvi je vrijedan 2,73 milijuna eura bez PDV-a, a drugi 1,47 milijuna eura bez PDV-a.

Iz troškovnika se mogu iščitati detalji, među kojima se vidi kako će jedan robot imati dvije, a drugi četiri robotske ruke. Njima će se upravljati upravljačkim konzolama uz praćenje operacije putem endoskopskkih kamera na ekranu. Roboti moraju biti certificirani u Europskoj uniji za urologiju, opću kirurgiju i ginekologiju.

U sklopu nabave robota uključena je i edukacija šest timova za prvog, odnosno pet timova za drugog robota. Osim toga, roboti su opremljeni simulatorima za vježbu.



Prilikom izbora robota, najveći utjecaj imat će dodatne karakteristike opreme (60%), cijena (30%) i jamstveni rok opreme (10%).

Ovo nisu prvi robotski sustavi u hrvatskim bolnicama. Koriste se pri operacijama, ali i za druge namjene. Prisutni su u više hrvatskih bolnica, a mediji su izvještavali kako je KBC Rijeka već nabavila robota za dezinfekciju bolnice te robota koji u bolničkoj ljekarni priprema citostatike – lijekove koji se najčešće koriste kod liječenja raka.