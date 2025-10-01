Roto dinamic preuzima varaždinski Hermo

Fortenovin Roto dinamic preuzeo je varaždinski Hermo, regionalnu tvrtku koja se bavi maloprodajom i veleprodajom pića.

Roto dinamic, nacionalni distributer hrane i pića koji posluje u okviru Fortenova grupe, zaključio je proces preuzimanja tvrtke Hermo iz Varaždina, regionalne tvrtke za veletrgovinu i maloprodaju pića s lokacijama u Varaždinu, Ludbregu i Ivancu.

Po završetku akvizicije, Roto će svoju bazu kupaca proširiti za 500 novih partnera, što tiće ga dodatno pozicionira na području Sjeverozapadne Hrvatske.

Ujedno, tom akvizicijom kompanija dosljedno prati svoju strategiju konsolidacije veleprodajnog i maloprodajnog tržišta i tako dodatno učvršćuje lidersku tržišnu poziciju u Hrvatskoj i osigurava dugoročnu održivost poslovnog modela – navodi se u priopćenju kompanije.

Prihod Roto dinamica u 2024. godini 178 milijuna eura

„Ova akvizicija za nas je nastavak strategije konsolidacije tržišta. Ponosni smo što nam se, uz nove kupce, pridružuje i više od 30 zaposlenika Herma, jer time širimo snagu i iskustvo, ali i osiguravamo kontinuitet poslovanja. Posebno nas veseli što u naš portfelj unosimo i dva nova brenda – Stiegl pivo iz Austrije i Petovia liker iz Slovenije – koji će dodatno obogatiti našu ponudu. Ova akvizicija znači puno više od brojki – ona donosi nove prilike za suradnju, inovacije i rast te jačanje našeg zajedničkog cilja – da Roto dinamic ostane prvi izbor kupaca i partnera u Hrvatskoj“, izjavila je Maja Novak, članica Uprave Roto dinamica koja ujedno preuzima funkciju predsjednice Uprave nove članice Roto sustava. Hermo će i u idućem razdoblju nastaviti poslovati pod istim brendom.

Marijan Bilić, bivši suvlasnik tvrtke Hermo naglašava kako je iza njegove kompanije više od 30 godina rada u dinamičnom okruženju distribucije pića.

„Danas s ponosom možemo reći da smo postali dio Roto Dinamica, koji je prepoznao vrijednost i rezultate našeg poslovanja. Uvjeren sam da će ovo preuzimanje donijeti dodatni poticaj daljnjem razvoju, jačanju tržišne pozicije te unapređenju usluge našim kupcima i partnerima“ – poručio je Bilić.

Roto dinamic u 2024. godini imao je 178 milijuna eura prihoda i 9,94 milijuna eura dobiti uz 703 zaposlena. Za usporedbu, Hermo je imao 10,46 milijuna eura prihoda, 675 tisuća dobiti i 37 zaposlenih. Vrijednost transakcije nije objavljena.