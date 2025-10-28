Ruski Lukoil najavio prodaju imovine na zapadu zbog sankcija. Što imaju u Hrvatskoj?

Ruski Lukoil je zbog sankcija prisiljen prodati svoju međunarodnu imovinu. To vjerojatno uključuje i onu u Hrvatskoj u kojoj ima između pet do 10 posto tržišnog udjela i 45 benzinskih postaja.

Ruski Lukoil, drugi proizvođač nafte u Rusiji po veličini, objavio je u ponedjeljak da planira prodati svoju međunarodnu imovinu. Povod su sankcije koje su Sjedinjene Američke Države prošlog tjedna uvele zbog rata u Ukrajini.

Kako navodi Reuters, planirana prodaja imovine dosad je najznačajniji potez te ruske kompanije nakon što su zapadne zemlje uvele sankcije zbog ruske invazije na Ukrajinu, započete u veljači 2022. godine.

Postupno povlačenje

„Prodaja imovine provodi se u okviru dozvole za postupno povlačenje koju je izdao američki Ured za kontrolu strane imovine (OFAC). Ako bude potrebno, kompanija planira zatražiti produljenje te dozvole kako bi osigurala neprekinut rad svojih međunarodnih poslova”, navodi se u priopćenju Lukoila, uz napomenu da je započelo razmatranje ponuda potencijalnih kupaca.

Dana 22. listopada, američki predsjednik Donald Trump uveo je sankcije protiv najvećih ruskih naftnih kompanija, Lukoila i Rosnefta.

Tjedan dana ranije, 15. listopada, i Ujedinjeno Kraljevstvo sankcioniralo je Lukoil i Rosneft, kao i 44 takozvana „shadow fleet” tankera. Riječ je o uglavnom starim brodovima s nejasnim vlasničkim strukturama. Novi je to pokušaj pooštravanja energetskih sankcija i ograničavanja prihoda Kremlja.

Lukoil u globalnoj proizvodnji nafte sudjeluje s oko dva posto. Ime kompanije izvedeno je od naziva triju naftnih gradova u tradicionalnoj regiji istraživanja zapadnog Sibira – Langepas, Uraj i Kogalim.

Kompanija nije navela koju će točno imovinu prodati.

Vlasnici rafinerija u Bugarskoj i Rumunjskoj

Njezina najveća inozemna imovina je iračko naftno polje West Qurna 2, jedno od najvećih na svijetu, u kojem Lukoil drži 75 posto udjela.

Prema podacima ruske agencije Interfax, proizvodnja tog polja u travnju je premašila 480 000 barela dnevno.

Kompanija također posjeduje rafineriju Lukoil Neftohim Burgas u Bugarskoj i rafineriju Petrotel u Rumunjskoj. Neftohim Burgas najveća je na Balkanu te ima kapacitet od 190 000 barela dnevno.

Lukoil opskrbljuje naftom Mađarsku i Slovačku, kao i tursku rafineriju STAR, u vlasništvu azerbajdžanske kompanije SOCAR, koja uvelike ovisi o ruskoj sirovoj nafti.

Osim toga, kompanija ima udjele u naftnim terminalima i maloprodajnim lancima goriva u Europi te različite projekte u sektoru istraživanja i prerade nafte u srednjoj Aziji, uključujući Kazahstan, te u Africi i Latinskoj Americi.

Treći udio na tržištu u Hrvatskoj



Lukoil je prisutan i u Hrvatskoj u kojoj od 2007. godine posluje preko kompanije Lukoil Croatia. Godinu nakon toga svoju prisutnost povećali su akvizirajući tvrtku Europa Mill koja je tada upravljala s devet benzinskih postaja, pet lokacija za njihovu gradnju i željeznički terminal za pretovar nafte. Sljedeće godine izgradili su još osam benzinskih postaja i zakupili skladišni kapacitet na Janafovom terminalu u Omišlju na Krku.



Sljedećih godina nastavljaju širenje i otvaranje novih benzinskih postaja kojih trenutačno imaju 45. Prošle godine su imali 339,01 milijuna eura prihoda, 6,15 milijuna eura dobiti i 372 zaposlena.



Prema podacima za 2024. godinu, imaju treći tržišni udio po veličini. INA s Tifonom ima između 60 i 70 posto udjela, Petrol 10 do 20 posto, a Lukoil između pet i 10 posto.