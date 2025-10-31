Sa partnerima iz San Francisca i Sydneya, Datum Ventures najavio osnivanje prve potpune AI inicijative u Hrvatskoj

Ova suradnja pokreće prvu sveobuhvatnu tehnološku AI inicijativu u Hrvatskoj, koja malim i srednjim poduzećima nudi sve slojeve digitalne transformacije – od infrastrukture i znanja, do sigurnosti i suvereniteta podataka.

U zajedničkom pothvatu (joint venture) kojeg predvodi Datum ventures s tvrtkama: BetterBrain iz San Francisca specijaliziranoj za AI softverske platforme, Orion VM sa sjedištem u SAD-u i Australiji specijaliziranoj za AI I Cloud infrastrukturu, te Databox vodećim hrvatskim pružateljem usluga podatkovnih centara te cloud i telekom usluga, u San Franciscu su Marko Dagelić (Datum Ventures), Abhishek Bhargava i Annabel Shaw (BetterBrain), Daniel Pfeiffer (OrionVM) te Vladimir Olujić (DataBox) službeno potpisali Sporazum o osnivanju tvrtke Datum.

Datum je AI platforma nove generacije smještena u Hrvatskoj koja omogućuje sigurnu, brzu i usklađenu primjenu digitalnih asistenata u poslovanju. Smještena u pouzdanom Tier-III podatkovnom centru, Datum platforma utemeljena je na troškovno učinkovitim enterprise-grade hardverskim konfiguracijama i donosi digitalna AI rješenja s naglaskom na usklađenost, sigurnost i fleksibilnost AI integracije u poslovanje malih i srednjih poduzeća.

Datum Ventures je holding investicijsko Društvo koje okuplja iskusne poslovne lidere iz različitih industrija, od outsourcinga poslovnih procesa i kompleksnih upravljanja velikim podacima do cloud poslovanja i AI integracija. Kao većinski vlasnik Datuma, Datum Ventures istovremeno je investitor u BetterBrain, OrionVM i povezane Datum tvrtke – stvarajući zatvoreni, međusobno povezani sustav koji predstavlja novi investicijski i poslovni model na tržištu.

“Osim značajnih novčanih ulaganja u infrastrukturu, još važnije je da smo uložili više od godinu dana u pronalazak pravih partnera i pojedinaca, ispitavanje poslovnog okruženja te opsežni “proof of concept” u više malih i srednjih poduzeća iz različitih industrija. To razdoblje smo iskoristili i za optimalan poslovno-tehnološki trenutak pokretanja Datuma koji će služiti hrvatskim tvrtkama kao direktni prijelaz prema poslovanju vođenom umjetnom inteligencijom u najsigurnijem i najkontroliranijem podatkovnom okruženju. Također smo ustanovili da su mala i srednja poduzeća u Hrvatskoj značajno nepripremljena za AI. Rezultat tog nepopunjenog tržišnog prostora je usluga nazvana Datum, koja nudi odgovarajući I prilagođeni AI alat unutar konkretnog poslovnog procesa – u najzaštićenijem i najkontroliranijem podatkovnom okruženju koje se može zamisliti.

Sigurna lokalna pohrana i usklađenost podataka, pouzdana infrastruktura, optimizirane hardverske konfiguracije, sveobuhvatne integracije i managed service modeli – danas samo nekolicina globalnih tvrtki može ponuditi sve pod jednim krovom. Datum upravo to nudi uz razinu agilnosti, jasnoće i troškovne učinkovitosti koja se ne može pronaći na tržištu. S uredima u San Franciscu, Sydneyu i Dubaiju, Datum će pomoći hrvatskim tvrtkama da unaprijede dostupnost, upravljivost i transformaciju poslovanja”, rekao je Marko Dagelić, predsjednik uprave Datum Ventures.

“Naša je misija umjetnu inteligenciju učiniti praktičnom i dostupnom za svaku organizaciju. Već godinama razvijamo duboko optimizirani hibridni model softvera i usluga koji pokreće sve – od automatizacije dokumenata i pretraživanja unutar organizacije do kontekstualnih agenata, prediktivne analitike i konverzacijskog AI-ja. Partnerstvo s OrionVM-om, DataBoxom i Datumom omogućuje nam da ovaj dokazani model dodatno osnažimo te proširimo na Hrvatsku – donoseći našu AI platformu i operativne kapacitete u potpuno sigurno I lokalno smješteno okruženje.

S kontrolom nad infrastrukturom i procesom implementacije, Datum isporučuje rješenja brzo, učinkovito i u potpunosti prilagođeno postojećem načinu rada organizacije. Rezultat je automatizacija koja nije samo najbolja, već donosi mjerljiv učinak, usklađenost i skalabilan ROI (povrat investicije)“, rekao je Abhishek Bhargava, CEO i osnivač BetterBraina.

“Datum predstavlja sinergiju lokalne pouzdanosti i globalne inovacije. Kombiniranjem OrionVM-ove infrastrukture za cloud poslovanje, izgrađene na dugogodišnjoj ekspertizi u takozvanom HPC računalstvu (računalstvo visokih performansi), sa BetterBrain AI platformom i suverenim DataBox podatkovnim centrom, stvaramo konkurentan model kojim regionalni ekosustavi mogu ravnopravno konkurirati i uspješno se razvijati uz bok globalnim hyperscalerima. Datum adresira kritičan nedostatak na tržištu donoseći skalabilna rješenja za primjenu AI agenata u poslovnim sustavima unutar privatno pohranjenog, sigurnog sustava koji donosi mjerljivu efikasnost hrvatskim poduzećima”, istaknuo je Daniel Pfeiffer, COO i potpredsjednik za partnerstva OrionVM-a.

“Samo godinu dana nakon naše najveće strateške poslovne odluke, integracije Digital Realty cloud poslovanja na hrvatsko tržište, s oduševljenjem gradimo budućnost Datuma kroz razvoj jedinstvenih hardverskih sustava i integriranih, sigurnih okruženja za umjetnu inteligenciju.

Ovom suradnjom, DataBox svojim korisnicima i partnerima omogućuje stratešku prednost pred konkurencijom s uvjerenjem da će Datumovi AI alati postati neizostavan dio svakodnevnog rada mnogim tvrtkama i zaposlenicima. U cilju ostvarenja ove zajedničke vizije, privodimo kraju dozvole za izgradnju novog objekta u Zagrebu – prvog podatkovnog centra u Hrvatskoj spremnog za AI, sa kapacitetom od 10 MW. Novi podatkovni centar, projektiran za maksimalnu učinkovitost računalne snage i next-gen AI radna opterećenja, od prvog će dana pozicionirati Datum kao lokalnog tržišnog lidera”, kaže Vladimir Olujić, CTO DataBoxa.