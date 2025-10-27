Hrvatske tvrtke mogu dobiti do 60.000 eura za jačanje kibernetičke sigurnosti. Infinum pomaže

Hrvatske mikro, male i srednje tvrtke na raspolaganju imaju bespovratna sredstva za jačanje kibernetičke sigurnosti. Infinum im je spreman pomoći oko osmišljavanje i prijave projekata.

Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET objavila je poziv za prijavu projektnih prijedloga, odnosno sredstva namijenjena hrvatskim tvrtkama koje žele unaprijediti svoje sigurnosne kapacitete. Program ukupne vrijednosti 1,97 milijuna eura financiran je iz Digitalne Europe, a namijenjen je mikro, malim i srednjim tvrtkama registriranima u Hrvatskoj.

Pojedinačne potpore iznose između 7.500 i 60.000 eura po projektu. One ih mogu iskoristiti za sigurnosna testiranja, osposobljavanje zaposlenika, usklađivanje sa regulatornim zahtjevima, ili druge aktivnosti usmjerene na povećanje kibernetičke otpornosti. Korisnici ostvaruju pravo na predfinanciranje u iznosu do 50 posto ukupno odobrenih sredstava.

Prijave su otvorene do 21. studenoga 2025., a odabrani projekti provode se u razdoblju od ožujka 2026. do ožujka 2027. godine.

Zakonski zahtjevi sve stroži

“Financijska potpora stiže u trenutku kada su kibernetičke prijetnje sve sofisticiranije, a zakonski zahtjevi sve stroži”, naglasio je Hrvoje Puljiz, ravnatelj CARNET-a. Tu je prvenstveno mislio na uvođenje NIS2 direktive kroz Zakon o kibernetičkoj sigurnosti. (Doduše, NIS2 direktiva se u pravilu ne odnosi na manje tvrtke, op.a.)

Hrvatska tvrtka Infinum prepoznala je potrebu tvrtki i odlučila im pružiti stručnu podršku u osmišljavanju i prijavi projekata za dostupna nespovratna sredstva u sklopu ovog programa. Mogućnost prijave za njihovu podršku dostupna je ovdje.

Putem priopćenja poručili su da nude sveobuhvatne sigurnosne usluge. Između ostalog, to su penetracijska testiranja, social engineering kampanje i edukaciju zaposlenika.

„Kada organizacije ozbiljno pristupe sigurnosti ne štite samo podatke već grade povjerenje i vjerodostojnost. U vremenu koje dolazi to će postati jasna konkurentska prednost stoga je šteta ne iskoristiti ovu priliku za sufinanciranje“, poručuje Neven Matas, direktor za kibernetičku sigurnost u Infinumu.

Infinum pruža stručnu podršku u osmišljavanju i prijavi projekta svim zainteresiranim mikro, malim i srednjim poduzećima te tako daje priliku da unaprijede svoju digitalnu sigurnost.