Hakeri koriste umjetnu inteligenciju za kibernetičke napade

Američka tvrtka za umjetnu inteligenciju (AI) Anthropic tvrdi da su hakeri zloupotrijebili njezinu tehnologiju za izvođenje sofisticiranih kibernetičkih napada.

Anthropic, tvrtka poznata po svom chatbotu Claude, tvrdi da su hakeri koristili njegove alate za krađe i iznuđivanje osobnih podataka.

Tvrtka je izjavila da je njihova umjetna inteligencija korištena za pisanje koda koji je izvodio kibernetičke napade, dok su u drugom slučaju sjevernokorejski prevaranti koristili Claudea kako bi prijevarom dobili poslove na daljinu u vodećim američkim tvrtkama.

Anthropic tvrdi da je uspio poremetiti djelovanje prijetnji te da je slučajeve prijavio vlastima, prenosi BBC.

Korištenje umjetne inteligencije za pomoć pri pisanju koda sve je popularnije jer tehnologija postaje sve dostupnija.

Anthropic tvrdi da je otkrio slučaj takozvanog “vibe hakiranja”, gdje je njihova umjetna inteligencija korištena za pisanje koda za hakiranje 17 različitih organizacija, uključujući vladina tijela.

Koristili su Claudea za donošenje i taktičkih i strateških odluka, a čak je predlagao i iznose otkupnine.

Agentska umjetna inteligencija gdje tehnologija djeluje autonomno – najavljuje se kao sljedeći veliki korak u tom prostoru. No ovi primjeri pokazuju neke od rizika koje moćni alati predstavljaju za potencijalne žrtve kibernetičkog kriminala.

“Korištenje umjetne inteligencije znači da se vrijeme potrebno za iskorištavanje ranjivosti u kibernetičkoj sigurnosti brzo smanjuje”, rekla je Alina Timofeeva, savjetnica za kibernetički kriminal i umjetnu inteligenciju.

“Otkrivanje i ublažavanje moraju se pomaknuti prema proaktivnosti i prevenciji, a ne reaktivnosti nakon što je šteta već učinjena“, rekla je.

Stvaranje lažnih profila

Tehnologija se ne koristi samo za kibernetički kriminal. Anthropic je rekao da su sjevernokorejski operativci koristili njihove modele za stvaranje lažnih profila kako bi se prijavili za poslove na daljinu u američkim tehnološkim tvrtkama s liste Fortune 500.

Navodi se da je umjetna inteligencija korištena za pisanje prijava za posao, a nakon što su prevaranti zaposleni, korištena je za pomoć u prevođenju poruka i pisanju koda.

“Sjevernokorejski radnici često su izolirani od vanjskog svijeta. Agentska umjetna inteligencija može im pomoći da preskoče te barijere, omogućujući im da se zaposle“, rekao je Geoff White, suvoditelj BBC-jevog podcasta The Lazarus Heist.

