SAD neće prihvatiti novi klimatski okvir u pomorstvu

Sjedinjene Države jasno su dale do znanja da neće prihvatiti predloženi “Net-Zero Framework”, dokument koji predstavlja okvir za smanjenje globalnih emisija stakleničkih plinova u međunarodnom pomorskom sektoru.

Članice Međunarodne pomorske organizacije (IMO) spremne su u listopadu razmotriti usvajanje novih obvezujućih propisa za smanjenje emisija stakleničkih plinova u pomorskoj industriji.

Predsjednik Donald Trump poručio je da njegova vlada neće prihvatiti bilo kakav međunarodni sporazum o okolišu koji neopravdano ili nepravedno opterećuje Sjedinjene Američke Države te šteti interesima američkog naroda.

U zajedničkoj izjavi, državni tajnik Marco Rubio, ministar trgovine Howard Lutnick, ministar energetike Chris Wright i ministar prometa Sean Duffy poručili su da je predloženi okvir zapravo globalni porez na ugljik za Amerikance, koji neodgovorni UN želi naplatiti.

“Novi globalni standardi goriva zahtijevali bi uporabu skupog goriva, koje nije toliko dostupno i time bi pogodovali Kini. Ti bi standardi također onemogućili upotrebu dokazanih tehnologija koje pokreću globalne brodske flote, uključujući opcije goriva s nižim emisijama, u kojima je američka industrija vodeća, kao što su ukapljeni prirodni plin i biogoriva. Prema tom okviru, brodovi će morati plaćati naknade za neispunjavanje nedostižnih standarda goriva i kvota emisije stakleničkih plinova. Te će naknade povećati troškove energije, prijevoza i turističkih krstarenja. Čak bi i mala plovila imala milijune dolara naknada, što bi izravno povećalo troškove za američke potrošače”, navodi se u priopćenju.

Ministri su rekli da Trumpova administracija nedvosmisleno odbacuje ovaj prijedlog i da neće tolerirati bilo kakvu regulativu koja bi povećala troškove američkim građanima, dobavljačima energije, brodarskim tvrtkama i njihovim kupcima ili turistima.

Upozorili su kolege članove IMO-a da će zatražiti njihovu potporu protiv novih smjernica i da se neće ustručavati osvetiti ili istražiti mogućnosti pravnih lijekova za američke građane, ako se novi klimatski okvir službeno prihvati.