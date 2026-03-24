Sajmovi BIAM & ZAVARIVANJE 2026 ponovno okupljaju regionalne tehnološke lidere

Od 14. do 17. travnja Zagrebački velesajam redefinira poziciju regionalnog industrijskog središta. U uvjetima intenzivne međunarodne konkurencije, Zagreb iznova potvrđuje status ključne točke susreta tehnoloških inovacija, umrežavanja i strateških poslovnih odluka.

Na sajmovima BIAM & ZAVARIVANJE više od 300 izlagača iz 27 zemalja predstavlja najnovije proizvodne tehnologije, dok se paralelno raspravlja o budućnosti hrvatske industrije.

U paviljonima Zagrebačkog velesajma bit će predstavljena rješenja koja oblikuju suvremenu proizvodnju, od najnovijih alatnih strojeva i laserskih tehnologija do robotike, digitalizacije proizvodnih procesa i naprednih sustava zavarivanja. “U realnom sektoru ništa ne možezamijeniti demonstraciju stroja uživo. Specifikacije možete proučavati na internetu, ali tek kada vidite stroj u radu i razgovarate sa stručnjacima, dobivate pravu sliku“, ističe Damir Pavlek, komercijalni rukovoditelj sajmova BIAM & ZAVARIVANJE.

Među ključnim izlagačima nalaze se globalni i regionalni tehnološki lideri poput Trumpfa, jednog od vodećih svjetskih proizvođača laserskih sustava i alatnih strojeva, zatim Strojotehnike, Čelade, Južnog prolaza, Lorsela, Laser Solutiona, Rotometala, Metal Kovisa, Pfeifera, Tehno Filtera, Eurotehnike i Okreta. Upravo kombinacija međunarodnih brendova i domaćih tehnoloških tvrtki daje sajmu posebnu vrijednost: posjetitelji na istom mjestu dobivaju pregled svjetskih trendova i rješenja razvijenih u regionalnom industrijskom ekosustavu.

Industrija, znanje i nova generacija stručnjaka

Industrija se posljednjih godina ubrzano transformira. Pogoni su digitalizirani, roboti preuzimaju repetitivne procese, a potražnja za visokokvalificiranim stručnjacima kontinuirano raste. Sajam Biam i Zavarivanje zato ima i snažnu edukativnu dimenziju. U okviru sajma održava se INdustrijski inkubator, prostor koji povezuje realni sektor s obrazovnim institucijama i mladim stručnjacima.

“Strojevi ne znače ništa bez ljudi koji znaju njima upravljati. Kada mladi vide da mogu raditi s robotima, laserima i naprednim softverima, mijenja se i percepcija rada u industriji“, naglašava Damir Pavlek.

Stručni program dodatno naglašava tehnološku i znanstvenu dimenziju događanja. Tradicionalno međunarodno savjetovanje KORMAT, posvećeno zaštiti materijala i industrijskom finišu, te seminar Koordinatori zavarivanja okupljaju inženjere, istraživače i industrijske stručnjake koji raspravljaju o najnovijim rješenjima u području materijala i proizvodnih procesa.

Središnji stručni događaj sajmova održat će se 15. travnja, kada će industrija biti u primarnom fokusu javnosti. Konferencija u organizaciji Jutarnjeg lista i Zagrebačkog velesajma okupit će čelnike vodećih hrvatskih industrijskih tvrtki te visoke predstavnike državnih institucija.

U fokusu rasprave bit će ključni stupovi budućeg razvoja: smjer razvoja hrvatske proizvodnje i europske industrijske politike, konkurentnost domaćeg gospodarstva u sljedećem desetljeću, sinergija tehnoloških inovacija, ljudskih potencijala i investicijskog kapitala.

U trenutku kada se u Europi ponovno snažno govori o proizvodnji, tehnologiji i industrijskoj konkurentnosti, sajmovi poput BIAM-a i Zavarivanja dobivaju dodatnu težinu jer okupljaju proizvođače, inženjere, investitore i mlade stručnjake koji rade na tehnologijama buduće proizvodnje.