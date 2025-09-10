Samo jedna od četiri poslovne transformacije doista je uspješna

PROI Worldwide, najveća globalna mreža nezavisnih komunikacijskih agencija predstavila Transformation Readiness Index 2025 – istraživanje provedeno među 650 lidera i donositelja odluka u više od 30 zemalja.

Poslovne transformacije danas su pravilo, a ne iznimka. No, prema upravo objavljenom paneuropskom izvješću u koje je bilo uključeno više od 650 lidera iz 30 zemalja, tek svaka četvrta završava uspješno. PROI Worldwide Indeks spremnosti za transformaciju 2025. pokazuje da je za uspjeh ključna pravovremena, transparentna i dvosmjerna komunikacija, koja jasno prepoznaje različite potrebe onih s kojima lideri promjena razgovaraju. Iako je to tako, u praksi samo 26 posto tvrtki učinkovito komunicira tijekom velikih promjena, što kod ostalih rezultira gubitkom povjerenja, kašnjenjima u provedbi i propuštenim poslovnim prilikama.

Današnje poslovno okruženje oblikuju stalne i duboke promjene – od umjetne inteligencije i tektonskih promjena u načinima rada pod utjecajem tehnologije preko globalnih kriza poput pandemija, sukoba, ratova i geopolitičkih napetosti do novih generacija zaposlenika s kojima ostale generacije ne pronalaze jednostavno zajednički jezik. U takvim uvjetima promjene nisu pitanje izbora, već opstanka. Organizacije koje žele ostati relevantne moraju se brže prilagođavati, donositi odgovorne odluke i voditi s jasnom svrhom. U svemu tome presudna je uloga dobre komunikacije koja ona gradi povjerenje, povezuje dionike i omogućuje da strategija zaživi u praksi.

“Iskustvo stečeno kroz gotovo trideset godina rada na najvećim transformacijskim projektima u Hrvatskoj i regiji, od restrukturiranja velikih kompanija, izlistavanja na burzi i drugih promjena vlasništva, spajanja ogromnih organizacija i za organizacije posebno traumatičnih kriznih situacija poput gašenja dijelova poslovanja, smanjivanja broja zaposlenika i štrajkova, potvrđuje u potpunosti najvažniji nalaz PROI izvješća – da komunikacija zaista čini ključnu razliku između uspjeha i neuspjeha. Upravo zato komunikacija u transformaciji ne smije biti improvizacija,“ rekla je Kristina Laco, direktorica Komunikacijskog ureda Colić, Laco i partneri prilikom globalnog predstavljanja PROI Indeksa spremnosti za transformaciju 2025.

Nalazi PROI istraživanja jasno potvrđuju da bez jasne i dosljedne komunikacije i najbolje osmišljene promjene riskiraju neuspjeh, a u praksi:

Samo 1 od 4 lidera vjeruje da njegova organizacija učinkovito komunicira u procesu transformacije.

Svaka treća transformacija započinje bez jasne komunikacijske strategije.

Povjerenje se pokazalo presudnim za uspjeh – a ono se često narušava lošom ili nedosljednom komunikacijom.

Transformacije koje uključuju komunikaciju od samog početka ostvaruju veći uspjeh i veću angažiranost zaposlenika.

Srednja razina menadžmenta prepoznata je kao najranjivija točka – 75 posto top menadžmenta vjeruje da srednji menadžment učinkovito komunicira ciljeve transformacije, a samo 50 posto stručnjaka za komunikacije dijeli to mišljenje.

Paradoks: transformacije usmjerene prema van, primjerice na zadovoljstvo korisnika bilježe bolje rezultate u angažmanu zaposlenika nego interne, primjerice usmjerene na zaposlenike i kulturu.

Jedan od najvrjednijih uvida ovog istraživanja potvrđuje središnju ulogu lidera u uspjehu transformacije – njihov angažman pokazao se iznimno važnim. Transformacija zahtijeva više od dobro napisane strategije i pametnog plana; treba lidere koji komuniciraju jasno, slušaju s razumijevanjem i pružaju podršku. No, istraživanje otkriva i slabu točku – srednji menadžment ostaje nedovoljno iskorišten komunikacijski resurs. Bez prave podrške top menadžmenta i jasnih alata njihova učinkovitost u komunikaciji transformacije ostaje ograničena, a time i potencijal cijele transformacije.

“Uloga srednjeg menadžmenta u procesima transformacije je iznimno važna, a često u praksi nešto što se previdi. Oni povezuju strategiju i svakodnevnu praksu te zajedno sa zaposlenicima omogućavaju implementaciju promjene. Ako njima promjene nisu jasno komunicirane i ako oni svojim timovima ne znaju učinkovito prenijeti što se, zašto i kako želi mijenjati to ugrožava uspjeh cijelog projekta. Upravo na ovoj razini često se gubi snaga transformacije – i zato je osnaživanje i aktivno uključivanje srednjeg menadžmenta ključno“ istaknula je Violeta Colić, direktorica Komunikacijskog ureda Colić, Laco i partneri.

Violeta Colić

Rezultati pokazuju i veliki jaz u percepciji uključenosti zaposlenika: gotovo dvije trećine top menadžera vjeruje da su zaposlenici uključeni dovoljno rano, dok se s tim slaže tek 44 posto komunikacijskih stručnjaka. Tamo gdje su zaposlenici imali priliku sudjelovati u oblikovanju procesa, osjećaj pripadnosti i spremnost na promjenu značajno su rasli. Ovo istraživanje potvrđuje da transformacije uspijevaju samo kada jasno i uvjerljivo odgovaraju na ključno pitanje – zašto se provode. Bez toga vizija ostaje neprovedena, a umjesto angažmana zaposlenika nastaje otpor i razočaranje, stoji u zaključku izvješća.