Šef euroskupine odlazi u Svjetsku banku

Irski ministar financija Paschal Donohoe objavio je u utorak da podnosi ostavku na dužnosti u vladi i u euroskupini i preuzima dirigentsku palicu u kreiranju razvojne politike u Svjetskoj banci.

Donahue je obnašao dužnosti u irskoj vladi od 2013., a ministarstvo financija preuzeo je 2017. godine.

U srpnju ove godine izabran je, po treći put, i na čelnu dužnost u neformalnoj grupi ministara financija eurozone.

Predsjedanje grupom traje dvije i pol godine.

Irski dužnosnik predsjedao je eurogrupom od 13. srpnja 2020. godine i pod njegovim je predsjedanjem Hrvatska uvela euro, a u siječnju iduće godine zajedničku europsku valutu trebala bi usvojiti i Bugarska.

Uz proširenje, njegovo predsjedanje grupom obilježile su i ekonomske posljedice pandemije covida-19 i ruski rat u Ukrajini.

Irski ministar financija objavio je da odlazi u grupu Svjetske banke, na dužnost glavnog direktora koju trenutno obnaša nizozemsko-austrijski diplomat Axel von Trotsenburg. Glavni direktor nadležan je za razvojnu politiku Svjetske banke i za partnerstva s drugim međunarodnim organizacijama.

Donohoe će na novoj dužnosti predstavljati Svjetsku banku i na sastancima skupina G7 i G20 i predvoditi bančine aktivnosti na godišnjim sastancima o klimi COP.

Dužnost ministra financija u irskoj vladi preuzeti će pak čelnik Tánaistea i Fine Gaela Simon Harris.

Ministri financija članica eurozone odabrat će pak u što kraćem roku novog predsjedatelja eurogrupe. U prijelaznom razdoblju grupom će predsjedati ciparski ministar financija Makis Keravnos.

Euroskupina je osnovana 1997. godine, a glavna joj je zadaća koordinacija ekonomske politike država članica. Sastaje se obično jednom mjesečno, dan prije sastanka ministara financija EU-a.

Prvi sastanak održali su 4. lipnja 1998. u Luksemburgu, a prvi predsjedatelj bio je Luksemburžanin Jean-Claude Juncker koji je kasnije imenovan za predsjednika Europske komisije. Palicu su potom preuzeli Jeroen Dijsselbloem iz Nizozemske i Mario Centeno iz Portugala.