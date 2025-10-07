Unatoč carinama, izvoz ubrzava: Svjetska banka povisila prognozu rasta druge ekonomije svijeta

Svjetska banka predviđa da će kinesko gospodarstvo porasti za 4,8 posto, u odnosu na četiri posto prognoziranih u travnju. Kina je pojačala poticaje kako bi povećala maloprodaju u zemlji, a pad izvoza u Ameriku nadoknađen je rastom u jugoistočnoj Aziji i Europi.

Svjetska banka u utorak je povisila svoju prognozu rasta za Kinu u 2025. godini kao dio ukupnog povećanja projekcija za istočnu Aziju i Pacifik, nakon ljeta u kojem je globalno gospodarstvo potresla neizvjesnost uzrokovana američkim carinama.

Svjetska banka sada predviđa da će kinesko gospodarstvo porasti za 4,8 posto, u odnosu na četiri posto prognoziranih u travnju. Nova je procjena bliža službenom kineskom cilju rasta bruto domaćeg proizvoda od oko pet posto u 2025., piše CNBC.

Ekonomisti nisu naveli konkretan razlog promjene u odnosu na travanjsku prognozu, ali su istaknuli da je kinesko gospodarstvo imalo koristi od državne potpore koja bi iduće godine mogla oslabjeti.

Domaće slabosti

Trgovinske napetosti između Kine i SAD-a pojačale su se u travnju, kada su američke carine na kineski uvoz privremeno skočile na više od 100 posto, prije nego što su dvije zemlje postigle trgovinsko primirje — koje je na snazi do sredine studenoga. Za sada američke carine na Kinu iznose 57,6 posto, više nego dvostruko u odnosu na početak godine.

Kina je krajem 2024. pojačala poticaje i ove godine održava ciljane programe zamjene starih proizvoda novima kako bi poduprla maloprodaju. Izvoz zemlje, ključan pokretač rasta, nastavio je rasti i ove godine, budući da su pošiljke u jugoistočnu Aziju i Europu nadoknadile oštar pad izvoza u SAD. Dodatno je pomoglo i to što su se poduzeća žurila s narudžbama uoči viših carina.

Rast izvoza pomogao je Kini ublažiti domaće slabosti poput dugotrajne krize u nekretninama i mlake potrošnje, no očekuje se usporavanje tog zamaha.

Usporavanje u 2026.

Svjetska banka projicira da će kineski BDP u 2026. usporiti na 4,2 posto, dijelom zbog slabijeg rasta izvoza. Ekonomisti također očekuju da će Peking prigušiti poticaje kako bi spriječio prebrz rast javnog duga, dok se ukupni gospodarski rast Kine usporava u odnosu na brzu ekspanziju prethodnih godina. Kineska maloprodaja u kolovozu je porasla tek 3,4 posto na godišnjoj razini, ispod očekivanja analitičara. Ulaganja u nekretnine dodatno su pala — za 12,9 posto u prvih osam mjeseci godine, u odnosu na pad od 12 posto u prvih sedam mjeseci.

Ekonomisti su istaknuli i da je u Kini nezaposlen jedan od svakih sedam mladih ljudi, dok se zemlja suočava s izazovima tehnoloških poremećaja i starenja stanovništva. Svjetska banka također je zabilježila da startupi u Kini povećavaju zaposlenost četiri puta, u usporedbi sa sedam puta u SAD-u, pri čemu je kao razlikovni čimbenik navela prisutnost državnih poduzeća u Kini nasuprot Sjevernoj Americi.