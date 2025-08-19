Soho House kupljen za 2,7 milijardi dolara, slavni glumac ulazi u upravni odbor

Soho House postaje privatna kompanija u poslu vrijednom 2,7 milijardi dolara koji predvodi njujorška tvrtka MCR Hotels, čime je okončan turbulentan rast na tržištu i financijske poteškoće operatera luksuznih klubova za članove od izlaska na burzu 2021. godine.

Glumac i tehnološki investitor Ashton Kutcher također će se pridružiti upravi Sohoa nakon dogovora, a tvrtka je imenovala veterana ugostiteljstva Neila Thomsona za glavnog financijskog direktora koji će naslijediti Thomasa Allena, prenosi CNN.

Soho je 1995. godine osnovao ugostitelj Nick Jones u londonskoj ulici Greek Street iznad svog restorana Cafe Boheme kao mjesto susreta kreativnih ljudi. Poznat po svojim elegantnim interijerima i ekskluzivnosti, klub sada posluje diljem Europe, Sjeverne Amerike i Azije.

No manje od tri godine nakon što je tvrtka izašla na burzu, Soho je osnovao poseban odbor kako bi istražio privatizaciju tvrtke, budući da se tvrtka borila s ostvarivanjem profita unatoč rastu članstva i prihoda.

Prema novom sporazumu, MCR Hotels će dobiti javno trgovane dionice Sohoa, dok će osnivač Nick Jones i izvršni predsjednik Ron Burkle te njegova investicijska tvrtka Yucaipa zadržati većinsku kontrolu nad poslovanjem.

Daniel Loeb, čiji hedge fond Third Point posjeduje gotovo 10% udjela u Sohou, ranije ove godine pozvao je tvrtku na pošten proces prodaje nakon što je Soho krajem 2024. godine objavio ponudu neimenovanog konzorcija o privatnom preuzimanju dionica.

Milijarder investitor rekao je da bi i druge strane s iskustvom ulaganja u ugostiteljski sektor mogle biti zainteresirane za tu imovinu. Također je ponudu od 9 dolara po dionici nazvao povoljnim poslom.

Dogovorena ponuđena cijena od 9 dolara po dionici je 18% viša od cijene na kraju trgovanja u petak. Međutim, još uvijek je ispod vrhunca od 14,21 dolara po dionici koji je dosegnut u kolovozu 2021.

Saxon Moseley, voditelj odjela za slobodno vrijeme i ugostiteljstvo u RMS UK, rekao je da se Soho House možda mučio na burzi jer njegov poslovni model jednostavno nije kompatibilan s načinom na koji tvrtke koje kotiraju na burzi moraju izvještavati svaki kvartal.

“Soho House je u velikoj mjeri dugoročna investicija. Potrebno je vrijeme i mnogo kapitalnih ulaganja unaprijed za opremanje lokacija, a morate prijaviti članove, dovesti ih i natjerati ih da troše“, rekao je.