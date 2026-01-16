Španjolska najavljuje osnivanje stabilizacijskog fonda, evo što je razlog

Španjolska će osnovati stabilizacijski fond kako bi osigurala potporu ponajprije za stambeni sektor i industriju i nakon gašenja pandemijskih fondova EU-a, objavio je premijer Pedro Sanchez.

Stabilizacijski fond “España Crece” (“Španjolska raste”) zamijenit će fondove iz instrumenta NextGenerationEU, koji su odigrali značajnu ulogu u oporavku od pandemije i bit će ugašeni do kraja godine.

Novi fond povući će u početnoj fazi 10,5 milijardi eura iz fondova Europske unije i mobilizirati još 120 milijardi eura privatnim dugom i nacionalnim i međunarodnim ulaganjima, kazao je Sanchez u četvrtak.

Više pojedinosti Madrid će po njegovim riječima objaviti idući tjedan.

Prioritet fonda bit će ulaganja u stambeni sektor, obnovljivu energiju, digitalizaciju, umjetnu inteligenciju, reindustrijalizaciju, infrastrukturu, vodno gospodarstvo, zdravstvo, kružno gospodarstvo te sigurnost, rekao je premijer.

“Fond neće biti samo odraz nacionalne suverenosti, već i dokaz da postoji i drugi način rada i osporit će narativ koji dovodi u pitanje vrijednost različitosti, jednakosti i održivosti”, rekao je Sanchez.

Uz velike urbane centre, pogodnosti ulaganja iz fonda uživat će i mjesta koje je industrijalizacija dosad zaobišla, dodao je premijer.

Španjolska je spada u skupinu zemalja koje su povukle najviše novca iz fondova Europske unije za oporavak od pandemije. Dodijeljeno joj je gotovo 160 milijardi eura, otprilike polovina u obliku bespovratnih sredstava, a polovina u obliku povoljnih zajmova.

Država je raspisala javne natječaje za dodjelu 86,6 milijardi eura, raspodijelila je 79,8 milijardi i isplatila 62,9 milijardi eura, pokazali su podaci koje je ministarstvo gospodarstva objavilo sredinom prosinca.

